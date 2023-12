Primăria municipiului Suceava a depus astăzi la Ministerul Energiei proiectul ”Parc Fotovoltaic-etapa I” în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a subliniat că acesta este un proiect foarte important pentru municipalitate întrucât va asigura energia electrică pentru instituțiile publice, sedii de primării, școli, iluminat public și pentru transportul public local. Valoarea totală a proiectului este de 60,309 milioane de lei din care 39,089 milioane de lei este valarea eligibilă și 21, 219 milioane de lei valoarea neeligibilă, sume care includ TVA. De menționat că valoarea totală a proiectului a fost majorată cu 30% în ședința de îndată a Consiliului Local de marți, 5 decembrie, în urma unei hotărâri de guvern și a modificării Ghidului solicitantului.

” Valoarea neeligibă de 21, 219 milioane de lei adică 4,264 de milioane de euro este compusă din două sume: suma cea mai mare de 2,5 milioane de euro care este un provizion pe care sper să nu-l accesăm și contribuția proprie a Primăriei de 1,75 de milioane de euro”,a explicat Lungu.

El a arătat că în maxim doi ani de zile contribuția proprie a Primăriei se va amortiza. ”Vom avea independență energetică adică ne vom asigura autoconsumul la sediile Primăriei, la iluminatul public, școli și parte a transportului local. Apoi sunt șanse reale ca la licitație, având în vedere că acest gen de investiții sunt foarte căutate, să vină foarte mulți ofertanți astfel încât valoarea ofertei să scadă foarte mult”, a explicat primarul. Amplasamentul pe care se va realiza Parcul Fotovoltaic este situat pe raza localităților Salcea- 85.748 mp și Ipotești-469.567 mp. Capacitatea parcului va fi 6.002 MWca.