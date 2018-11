Primăria și Consiliul Local Rădăuți pregătesc evenimente interesante pentru a sărbători cum se cuvine ziua de 28 noiembrie, Ziua Bucovinei. Conform informațiilor furnizate de primarul Nistor Tătar, manifestările vor debuta cu dezvelirea și sfințirea ansamblului statuar ”Tudor și Constantin Flondor” din Parcul Central 2 programată pentru intervalul orar 11-12. Aici vor avea loc alocuțiuni ale oficialităților, autorități locale și invitați urmate de depuneri de coroane de flori. Manifestările vor continua între orele 12-14 la Biblioteca municipală ”Tudor Flondor” unde în Sala Mare se va desfășura simpozionul ”100 de ani de la Unirea necondiționată și pe vecie a Bucovinei cu România”. Vor fi alocuțiuni și comunicări, lansări de carte, expoziție de pictură și program artistic tematic. Acțiunile de Ziua Bucovinei se vor încheia cu un amplu program artistic care se va desfășura între 14.30-16.30 în Piața Centrală. Vor evolua Ansamblul ”Florile Bucovinei”, grupul Clubul Copiilor și elevilor precum și elevi de la instituțiile de învățământ din municipiu dar vor fi și suprize pe care organizatorii le vor pregăti cetățenilor care vor avea parte și de un mic protocol. Primăria și Consiliul Local Rădăuți îi vor avea ca parteneri la evenimentele de Ziua Bucovinei Biblioteca municipală, Societatea pentru Cultură şi Literatură “Bucovina”, Filiala ANCMRR Rădăuţi, Casa de Cultură și Clubul Pensionarilor.

