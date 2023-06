Alexandra Stan (34 de ani) a făcut pătrățele. Solista a reușit să slăbească, chiar dacă suferă de o boală autoimună, tiroidita Hashimoto, ce favorizează îngrășarea. Vedeta ține, însă, în frâu boala cu tratament și regim alimentar, potrivit click.ro.

Prezentă, marți seară, la un eveniment monden, Alexandra a apărut într-o formă de zile mari, cu pătrățele pe abdomen. Solsita a povesit pentru Click! cum reușește să țină cu biro în frâu perfida afecțiune și cu ea și kilogramele!

„Avem 10 kilograme în plus atunci când m-am întors din America. Mă îmbolnăvisem de glandă și eram dereglată total. Eu am tiroidită Hashimoto autoimună, dar reușesc s-o țin în frâu în ultima vreme. Nu consum gluten, lactate, zahăr, soia, alcool, mai deloc. Cafeaua la fel, mai puțin, doar una de dimineața, înainte beam 3-4 cafele pe zi. Eu cred totuși că medicamentul e baza. E foarte riscant să te bazezi doar pe alimentație. Iau Euthyrox de 50 mg, atât am luat de la început, nu-l înterup că nu vreau să risc”, a povestit solista.

