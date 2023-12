Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a lansat o provocare la aniversarea a 100 de ani de la înființarea Bibliotecii Bucovinei ,,I. G. Sbiera” din Suceava aflată în subordinea instituției pe care o conduce, o ofensivă online a Bibliotecii în comunitățile de suceveni din Diaspora. ”Vă fac un îndemn aici. Pentru că sunt mulți suceveni plecați la muncă afară din diverse motive va trebui să mergem cu Biblioteca după ei și online e mai ușor. Trebuie o ofensivă online. Când am citit câți copii suceveni se nasc în Marea Britanie m-am gândit că oare noi nu putem face o ofensivă să ne ducem către ei să le spunem despre Bucovina, să vorbim mai mult? Sigur că ei vin și acasă dar aș putea spune că din păcate după Revoluție zona asta a noastră a fost campioană la migrația forței de muncă. Părerea mea este că și cu Biblioteca trebuie să ajungem pe acolo pe unde sunt comunități de români, de bucovineni. Sunt niște provocări la care mă gândesc și vă invit să meditați pentru că văd foarte mulți oameni cu carte, oameni cu drag de cultură, de Bucovina și sunt convins că vor rezona cu aceste lucruri”, a spus Flutur în discursul său.

El a arătat că îndemnul său poate fi pus ușor în practică întrucât Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera” derulează un proiect european de 2,5 milioane de euro privind înființarea unui ”hub digital”. ”M-a prins Centenarul la cârma administrației județului Suceava și trebuie să dau socoteală și în fața dumneavoastră și a reprezentanților Bibliotecii dacă am făcut câte ceva să îmbunătățim activitatea, să adăugăm ceva. A amintit domnul director Cărăbuș, vă dați seama a vorbit un cărăbuș și acum vorbește un fluture. Cât de frumos este pentru istoria acestei ședințe de astăzi. Da, este acest proiect de 2,5 milioane de euro pentru ”Biblioteca Bucovinei-hub digital” unde am luat parteneri încă 26 de biblioteci comunale în primul rând să le dăm oxigen, să le încurajăm apoi să le dotăm cu aparatură modernă. Când vorbim de hub digital noi vorbim despre această dimensiune nouă, această Bibliotecă online, despre aptitudini ca să știi să folosești aparatura modernă. Aceasta nu s-au putut face decât împreună. Dacă vrei să se întâmple ceva trebuie înțelegere, parteneriat și abordare pragmatică”, a spus Flutur. El a primit din partea directorului Gabriel Cărăbuș o ”Diplomă aniversară” ”ca simbol al susținerii împreună a performanței intelectuale, culturale și artistice”.