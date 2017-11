Pentru a doua oară în anul acesta, compania Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor greenfield din industria de prelucrare a lemnului din România, a organizat la Rădăuți, o consultare publică privind zonele de achiziție a masei lemnoase și sistemul propriu de due-dilligence. La eveniment au participat peste 100 de persoane, reprezentanți ai administrației publice locale, autorități, agenți economici din industria de exploatare și prelucrare a lemnului, administratori ai fondului forestier de stat și privat, administratori ai parcurilor naționale, mediul universitar, mass-media și alte părți interesate.

,,Pădurile gestionate responabil reprezintă baza afacerii Holzindustrie Schweighofer. De aceea, de mulți ani, activitatea noastră se bazează pe principiul utilizării durabile și sustenabile a lemnului, ceea ce vom face și în viitor. Astfel, ne-am propus să organizăm în mod constant consultări publice prin care să discutăm deschis și public pe această temă cu toți factorii interesați.’’ a precizat Vasile Varvaroi, manager achiziții Holzindustrie Schweighofer România.

În cadrul evenimentului a fost prezentat sistemul propriu de due-dilligence al Holzindustrie Schweighofer, Timflow-soluția pentru trasabilitatea lemnului, zonele de achiziție a masei lemnoase și măsurile de diminuare a riscului implementate de companie. De asemenea, s-a discutat despre decizia companiei de a nu achiziționa lemn din zonele tampon ale parcurilor naționale, deși acest lucru este legal: ,,Împărtășim opinia că aceste zone reprezintă un habitat esențial pentru conservarea a mii de specii și de aceea Holzindustrie Schweighofer s-a angajat în mod voluntar să refuze orice lemn provenit din parcurile naționale”, a mai precizat Vasile Varvaroi.

A fost prezentat și Pădurea de Mâine, un proiect ambițios care își propune plantarea a 1 milion de puieți pe terenuri forestiere cu dificultăți de regenerare. Ionuț Apostol, managerul proiectului, a precizat: ,,Campania de reîmpădurire este deschisă oricărui proprietar privat de pădure sau oricărei administrații publice locale. Propunerile de suprafețe de plantare pot fi transmise prin www.padureademaine.ro, o platformă online în care potențialii solicitanți și orice parte interesată pot găsi informații despre proiect, metodologia și progresul acestuia.”

Prezent la eveniment, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu a subliniat: ,,Statistic vorbind, peste 30% din bugetul primăriei Siret se compune din impozitul pe proprietate virat de către Holzindustrie Schweighofer și aproximativ 25% din forța de muncă din orașul Siret lucrează la această companie. Pe lângă toate acestea, compania dă dovadă de responsabilitate socială. Pentru al doilea an la rând, Holzindustrie Schweighofer asigură încălzirea Spitalului de Boli Cronice Siret, printr-o sponsorizare constând în 70 tone peleți . În plus, compania a achitat taxele și impozitele locale în avans pe anii 2018-2019 și în acest fel am reușit să obținem de la Ministerul Dezvoltării Regionale 2 milioane de euro reprezentând fonduri europene necesare pentru dezvoltarea orașului.”

Louana Popovici, purtător de cuvânt la primăria municipiului Rădăuți, a declarat: ,,Participarea noastră la acest eveniment este una de bun augur. Este pentru cea doua oară când primăria municipiului Rădăuți este reprezentată și participă la o consultare de acest fel. Pentru primăria municipiului Rădăuți firma Holzindustrie Schweighofer reprezintă un bun contribuabil. Este de remarcat că asigură pentru zona Rădăuți și zonele limitrofe un număr însemnat de locuri de muncă. Dacă e să privim pe partea socială, la începutul lunii octombrie am inaugurat împreună cu firma Holzindustrie Schweighofer, în calitate de principal finanțator, căminul pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 40 de persoane. Această consultare dă dovadă de transparență, deschidere către dialog, este un eveniment important care se adresează atât administrației publice locale cât și tuturor factorilor interesați. Sperăm să avem parte pe viitor de cât mai multe evenimente de acest gen la care cu siguranță primăria va participa cu aceeași deschidere de fiecare dată.”

Consultarea publică a fost un succes, fiind un model de dialog constructiv. Compania și-a asumat toate opiniile venite de la participanți. Acestea vor fi analizate și vor fi folosite pentru îmbunătățirea planului de acțiuni pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România care este deja implementat de către Holzindustrie Schweighofer. Holzindustrie Schweighofer nu execută operațiuni de exploatare forestieră ci doar achiziționează lemn recoltat de firme special atestate, însă face tot ceea ce este posibil pentru a limita fenomenul tăierilor ilegale din România și de limita posibilitatea de apariție în lanțul său de aprovizionare a lemnului neconform.

Grupul Schweighofer își are rădăcinile într-o companie tradițională austriacă de familie cu peste 400 de ani de experiență în prelucrarea lemnului. În prezent, Grupul este activ în primul rând în industria prelucrării lemnului, dar și în gestionarea pădurilor, producția de bioenergie și imobiliare. Divizia industrială a grupului Schweighofer operează trei fabrici de cherestea și două fabrici de panouri din lemn masiv în România și o fabrică în Germania. Grupul are un rol important în industria europeană de prelucrare a lemnului, angajând în prezent aproximativ 3.500 de angajați. Holzindustrie Schweighofer exportă produse în peste 70 de țări din întreaga lume.