Din 22 mai, în fiecare luni (de la ora 21:00), la DIVA rezolvi mistere, prinzi criminali și îți folosești celulele cenușii mai ceva ca Sherlock Holmes sau Hercule Poirot, alături de „Pearl, detectiv la Whitstable” („Whitstable Pearl”, 2021-prezent). Acest serial polițist este o adaptare a seriei de 9 romane scrise de Julie Wassmer și publicate din 2015 încoace. Și spune povestea unei detective particulare din orășelul maritim Whitstable, aflat pe coasta Marii Britanii: Pearl Nolan (Kerry Godliman).

Aceasta a visat toată viața să fie polițistă, iar acum – că băiatul i-a crescut mare și pleacă la facultate – se face detectiv particular. Își deschide un birou în propriul restaurant local și, evident, primul ei caz nu întârzie să apară: Pearl descoperă cadavrul prietenei ei, Vinnie, apoi începe o investigație, ajutată și de morocănosul Inspector șef Mike McGuire (Howard Charles), transferat recent de la Londra, după moartea soției sale. Aparent idilic, Whitstable se dovedește a fi la fel de periculos ca fictivul comitat britanic Midsomer, așa că eroina noastră are ce face: până și cazurile minore ascund mistere mortale! Privitorii își vor da rapid seama că Pearl se dovedește a fi un detectiv priceput, că se va împrieteni rapid cu taciturnul Mike și – cine știe? – poate cei doi vor deveni chiar mai mult decât prieteni. Cel puțin asta speră mama eroinei, Dolly (Frances Barber), care o ajută cu restaurantul…

Fiecare sezon are 6 episoade. Prima serie are la bază primul și al cincilea roman al seriei lui Julie Wassmer: „The Whitstable Pearl Mystery”, respectiv „Disappearance at Oare”. Iar majoritatea filmărilor au avut loc pe malul Mării Nordului, chiar în Whitstable (orășel celebru pentru stridiile locale și festivalul estival care le sărbătorește), iar unele scene s-au filmat în Margate, Portul Ramsgate, Dover și Hernhill. Rezultatul? Un serial perfect pentru amatorii de mistere TV, amplasate în orășele pitorești, cu protagoniști simpatici și personaje recurente care adaugă sare și piper acțiunii.

Scriitoarea Julie Wassmer a creat povestea literară a simpaticei Pearl Nolan inspirându-se de realitate. Scenarist TV de meserie, Julie a lucrat în echipa unor seriale ca „London’s Burning” (1986-2002), „Family Affairs” (1997-2005) și popularul „Viața în EastEnd” („EastEnders”, 1985-prezent). În 2010, a publicat o carte autobiografică, iar cinci ani mai târziu se inspira din viața ei în Whitstable (unde locuiește de peste 20 de ani, alături de soțul ei și două pisici), pentru a scrie primul roman al unei serii polițiste, care a fost tradusă și în țări ca Germania, Italia și Japonia: „The Whitstable Pearl Mystery”.

În concluzie, toți pasionații de povești polițiste TV sunt invitați din 22 mai la DIVA, în fiecare luni (de la ora 21:00), alături de „Pearl, detectiv la Whitstable”, pentru o porție relaxantă de mistere de provincie și peisaje maritime captivante!

