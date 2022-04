Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astăzi că la sfârsitul saptămanii trecute a avut o discuție cu reprezentanți ai BERD(Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare) pe tema gestionării persoanelor refugiate din Ucraina la care au participat directorul Directiei de infrastructură BERD din România,Venera Vlad si Charlotte Ruge si Susan Goeransson din bordul BERD de la Londra. ”Acestea ne-au adus la cunoștință pachetul financiar de sprijin pentru autoritățile locale din România pentru gestionarea refugiatilor ucraineni si pentru realocarea afacerilor ucrainene in România. Le-am adus la cunostiință faptul că vom recupera banii care i-am cheltuit până acum pentru gestionarea migrantilor ucraineni precum si pentru ajutoarele umanitare trimise de la guvern din banii care vor veni de la Uniunea Europeană pentru acest gen de cheltuieli”, a declarat Lungu.

