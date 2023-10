Primarul Sucevei Ion Lungu a avut astăzi la București mai multe întâlniri la ministere si insituții guvernamentale pentru rezolvarea unor probleme care vizează dezvoltarea municipiului.

”În primul rând la Ministerul Dezvotării -Componenta 5 -Valul renovării PNRR,discuții privind încasarea celor 13 cereri de transfer pentru proiectele in lucru pe PNRR. La Direcția termoficare din același minister,am discutat despre problemele legate de plata subvențiilor la incălzire in sezonul rece care urmează. La Ministerul Energiei am avut discuții cu privire la cele doua proiecte pe care le pregătim să le depunem la acest minister: Parc Fotovoltaic si Reabilitare rețele termice inteligente. Am avut discuții legate de reconstruirea blocului care a explodat in Burdujeni pe strada Rarău nr. 139,in baza solicitării de puse la Ministerul Dezvoltării. La Ministerul Finanțelor am participat la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale. De asemenea am purtat discuții la CNI, referitoare la proiectele pe care le avem in derulare la această companie. Am convingerea că o parte din problemele discutate astăzi ,vor fi rezolvate în perioada următoare”, a spus Lungu.