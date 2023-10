Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a vizitat astăzi împreună cu doctorul Alexandru Calancea managerul Spitalului Județean Clinic de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, șantierul viitorului Spital de Oncologie care se construiește în curtea Spitalului Vechi. Flutur s-a declarat mulțumit de ritmul lucrărilor arătând că investiția extrem de necesară va fi finalizată în noiembrie anul viitor poate chiar și mai repede. ”Cam un sfert de lucrare este făcută. Este o investiție de aproape 10 milioane de euro făcută din banii Consiliului Județean pe patru etaje, c 83 de paturi care face legătura cu pavilionul vechi pentru oncologie. Este o investiție mult așteptată acest spital pentru că avem în apropiere și radioterapia care tratează bolnavii de cancer, avem și medicina nucleară care diagnostichează, avem specialiști în chirurgie în domeniul oncologic și aveam nevoie de acest spital în care s-a avut în vedere să avem paturi pentru pecienți dar și paturi pentru aparținători, ambulatoriu, săli de tratament și zone pentru acest specific al bolii inclusiv paliative. De aceea anul viitor pe vreme aceasta sper că și mai repede noi așteptăm să se finalizeze această construcție, un spital modern aici la Suceava pentru că sunt din păcate destul de mulți pacienți care așteaptă acest spital”, a spus Flutur. El a subliniat că a avut o întâlnire și cu medicii șefi de secție pentru a vedea cum s-au acomodat cu postura de spital clinic și care sunt problemele cu care se confruntă. ”Lucrurile sunt în regulă iar eu sunt optimist. Am discutat lucruri concrete dacă au nevoie de fonduri, de organigrame noi, dacă sunt probleme cu bolnavii de covid. La ora asta mi s-a spus că nu sunt probleme alarmante. Sunt circa 20 de pacienți acum internați dar dar forme ușoare. În rest vreau să-i mulțumesc domnului manager pentru că este implicat în toate proiectele de dezvoltare ale Spitalului Județean și eu cred din acest punct de vedere merită pe deplin la ceea ce se întâmplă să fie spital clinic județean de urgență”, a încheiat Flutur.

Calancea: ”Această investiție a Consiliului Județean în Spitalul Oncologic e mai mult decât binevenită pentru a veni în sprijinul pacienților care au nevoie”

”Din fericire pentru noi lucrurile merg foarte bine la această construcție. Lucrările se vor finaliza în noiembrie 2024 dar sperăm ca lucrurile să meargă și mai repede. De ce? Pentru că este o nevoie acută a tuturor celor din județul Suceava și nu numai pentru că Spitalul Clinic Județean de Urgență deservește acum un areal mult mai mare și din păcate bolile oncologice sunt o problemă majoră cu care ne confruntăm în anul 2023. De aceea această investiție a Consiliului Județean în Spitalul Oncologic e mai mult decât binevenită pentru a veni în sprijinul pacienților care au nevoie. Eu sunt optimist că lucrurile vor merge în continuare foarte bine. Avem semnale din partea medicilor tineri care doresc să se alăture echipei noastre de specialiști și nu putem decât să sperăm într-un act medical și mai performant de la o lună la alta astfel încât spitalul clinic județean Suceava să aibă un cucânt de spus în zona Moldovei”, a declarat și Alexandru Calancea.