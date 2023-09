Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că, într-o întâlnire desfășurată la București, a solicitat alături de mai mulți colegi de-ai săi din țară menținerea schemei de sprijin de anul trecut pentru funcționarea sistemului de termoficare în iarna 2023/2024. Este vorba despre decontarea de la bugetul statului, prin Ministerul Dezvoltării, a 50% din factura la combustibilul folosit în centrală termică. Primarul a informat că la discuții au participat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Daniela Pescaru și directorul cu probleme de termoficare din Ministerul Dezvoltării, Vali Baciu.

De asemenea, Ion Lungu a transmis că Sebastian Burduja a prezentat strategia de derulare de către Ministerul Energiei a proiectelor cu finanțare europeană pe PNRR. El a subliniat: „În ceea ce privește municipalitatea suceveană, proiectele europene pe care le derulăm prin Ministerul Energiei, situația este următoarea: la parcul fotovoltaic s-a încheiat perioada de consultare la Ghidul Solicitantului, iar la proiectul de reabilitare și modernizare a rețelelor inteligente de termoficare, a fost publicat în dezbatere publică Ghidul Solicitantului pe data 13 septembrie. Sperăm să depunem cât mai repede aceste proiecte importante la Ministerul Energiei pentru finanțare pe fonduri europene”. Primarul a mai purtat discuții cu reprezentanți ai ministerelor Dezvoltării și de Finanțe și a menționat: „Am convingerea că o parte din problemele ridicate își vor găsi rezolvarea în perioada următoare”.