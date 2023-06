Dupa ce au reusit sa faca senzatie cu remixul oficial al piesei „Faydee & Costi-Luana”, DJ Lucian & Geo impreuna cu Sean Norvis, revin in forta cu o noua colaborare de exceptie alaturi de Faydee si Avneesha. Cei trei artisti lanseaza remixul hitului international „AAJA”.

Faydee a devenit celebru în Romania odată cu lansarea hitului „Laugh Till You Cry”, urmat de single-uri precum „I Need Your Love”, „Can’t Let Go”, „Lullaby” și „Love in Dubai”. A fost cateva saptamani la rand in topul Billboard Hot 100 si a adunat peste 700 de milioane de vizualizări pe canalul sau de YouTube. Hitul „I Need Your Love” alaturi de Shaggy, Costi si Mohombi inca mai face furori la nivel international, fiind foarte popular pe retelele de socializare.

Avneesha este o artista punjabi-australiană, prezentatoare de radio și vedetă TikTok, celebră pentru videoclipurile sale de comedie cu schițe relatabile, în care joacă adesea versiuni caracterizate ale părinților ei, și pentru că posteaza actualizări muzicale. Este, de asemenea, o cântăreață RnB, cunoscută mai ales pentru melodiile sale „Meri Jaan”, „Big Dreams” și „Real Ones”. Ea este gazda propriei emisiuni, Keeping Up With Aveeshna, la postul de radio pentru tineret hip-hop/RnB CADA din Western Sydney. Și-a făcut debutul pe TikTok la 31 ianuarie 2022, cu un videoclip în care cânta una dintre melodiile sale, cerând o idee de titlu. Contul ei de TikTok avneesha_official are peste 2,1 milioane de urmăritori și peste 36 de milioane de like-uri.

DJ, producator muzical si fondator al casei de discuri Norvis Music Group, Sean Norvis este un artist complet, cunoscut ca si compozitor pentru versatilitatea sa. A lansat recent piesa „Chasing U around the Sun” feat. Zara Taylor iar pana in prezent a colaborat cu Alex Mica, Geo Da Silva, Justine Berg, Mr. Pit, Pacha Man, Seepryan, Snoop Dogg, DJ Lucian & Geo si multi altii. Pe 23 septembrie Sean organizeaza Timisoara Music Awards unde vor fii nominalizati artisti din judetul Timis si ii veti putea asculta pe DJs from Mars.

DJ Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) sunt un proiect de succes EDM international. Cei doi artisti au lansat piese si remixuri care s-au bucurat de un feedback pozitiv din partea publicului, dar si a radiourilor internationale.DJ Lucian & Geo au un radio show international de mare succes, unde au colaborat si i-au avut ca guest mix in premiera pentru Romania pe Wolfpack, DJs From Mars,Beauz (locul 53 in Top 100 Djs 2022),Justin Prime, Korolova, Tigerlily, DJ DA CANDY, Cuebrick, Rudeejay, Flip Capella,TripL, Club Banditz, BJones, Vize, Vessbroz, Mikro, DJ Dark, Olix si multi altii. Au lansat piese alaturi de Sean Norvis, Next Route, FVLK, Takahiro Yoshihira si Ion din Romania (ex. Ro-Mania).

Youtube:https://youtu.be/GtCOduXbC4A