Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, este de părere că după ce își termină programul la spital, medicul poate lucra unde dorește, conform pregătirii lui, ori în alt domeniu. În același timp, el a declarat, într-o emisiune la Radio Top, că nu ar fi corect ca medicii să-și direcționeze pacienții de la spital la privat. Doctorul Hîncu a afirmat: „Medicina este o meserie liberală. Sînt trei meserii liberale: medicina, avocatura și arhitectura. Deci, nu poate fi reglementată activitatea medicului. Actvitatea medicului este în slujba cetățeanului. Însă, nu ar fi corect ca medicii să îndrume pacienții de la spital către privat, pentru că la spital pacientul are gratuitate și la privat trebuie să plătească. Aici ar trebui să intervină legea. Pacientul este liber să se adreseze unde dorește, dar nu să fie constrîns pentru asta”. Întrebat dacă în cele din urmă s-ar putea face o departajare clară între stat și privat, Sorin Hîncu a răspuns: „Nu cred. Poate sînt unele țări unde acest lucru este reglementat. Or, la noi, pentru a se reglementa așa ceva trebuie schimbată legea și trebuie o hotărîre prin Parlament, unde ar fi dezbătută foarte clar. În Parlament există și Comisie de Sănătate…. Oricum, este dificil să se ajungă la o departajare”. De curînd, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a susținut că nu are pîrghiile legale să împiedice medicii să lucreze atît în sistemul public, cît şi în cel privat. De asemenea, el a arătat că nu trebuie să existe o suprapunere între cele două programe, iar pacienţii nu ar trebui evaluaţi de acelaşi medic la un spital public şi trimişi apoi la cel privat.