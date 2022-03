Luni, 14 martie, a avut loc sub conducerea prefectului județului Suceava, Alexandru Moldovan, în calitate de președinte, ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Pe ordinea de zi au fost incluse 36 lucrări elaborate de Biroul aplicarea actelor cu caracter reparatoriu și aplicarea apostilei din cadrul Instituției Prefectului-Județul Suceava, de la ultima ședință care a avut loc în data de 31.01.2022. În cadrul ședinței au fost adoptate 20 hotărâri ale comisiei județene.

Dintre acestea, două hotărâri au avut ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate pentru o suprafață totală de 33,2ha teren cu vegetație forestieră, ca urmare a cererilor formulate de două persoane fizice. Un număr de cinci hotărâri au fost emise pentru cinci persoane fizice și au privit însușirea amplasamentului pentru o suprafață de 12,5ha teren cu vegetație forestieră propus spre validare de către o comisie locală, dată fiind incidența Deciziei CCR nr. 395/2017. Celelalte hotărâri au vizat fie modificări ale titlurilor de proprietate fie, după caz, puneri în executare ale hotărârilor judecătorești rămase definitive.