Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost apelat printr-o scrisoare semnată ”unul dintre enoriașii păcătoși” cu rugămintea ca în noaptea de Înviere de la Mănăstirea Sf.Ioan coșurile să fie sfințite pe aleile bisericii arătând că ”trăirea evenimentului și ambianța creată de șiragul de coșuri și felul în care oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu în acele momente este unic”.„Înaltpreasfințite Părinte, de mică stau în zona Mănăstirii Sfântul Ioan și am o bucurie unică anual, să particip în noaptea sfântă la slujba de Înviere și ulterior de sfințire a coșului. Am aproape 40 ani și din 1989 anual am mers cu coșul la sfințit la Sfânt, cu excepția unui singur an în care Doamne Doamne a avut pentru mine rezervată o mică lecție. Anul trecut, din păcate, am plecat aproape plângând după sfințirea coșului, tristă și dezamăgită. Anul trecut nu s-a mai păstrat partea de tradiție care era făcută în fiecare an, cel puțin din 1989 până în 2020 – acela de a pune coșurile enoriașilor pe aleea bisericii și în afara ei, cu lumânările aprinse la fiecare coș. Această tradiție, prin ochii mei, reprezenta calea către Domnul nostru Iisus Hristos. În anii anteriori, când erau mulți credincioși care veneau cu coșul la sfințit – există o întâlnire între coșuri la semaforul de la bibliotecă – coșurile de la Biserica Trei clopote cu coșurile de la Sfântul Ioan. Probabil în arhiva bisericii găsiți fotografii cu evenimentele din anii trecuți. Din păcate, în ultimii ani nu s-au mai produs aceste întâlniri, însă aleea de coșuri era lungă în fiecare an. Nu am înțeles de ce s-a schimbat această tradiție și de ce a trebuit să înghesuim toate coșurile pe niște mese și să anulăm frumoasa tradiție pe care o aveam anual, însă îmi doresc să revenim la vechea tradiție. Nu știu dacă veti lua în seamă rugămintea mea, de a reveni la tradiția anterioară, însă cred cu tărie că trăirea evenimentului și ambianța creată de șiragul de coșuri și felul în care oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu în acele momente este unic. Vă mulțumesc și apreciez că există această posibilitate de a lua legătura cu dumneavoastră. Nu sunt nici pe departe un exemplu în cadrul credincioșilor (probabil se vede asta și din exprimare), dar îndrăznesc să vă adresez această rugăminte. Vă urez multă sănătate și vă felicit pentru toate lucrurile frumoase pe care le-ați făcut pentru comunitatea care vine la mănăstire. Sper ca odată cu acțiunile dumneavoastră, ușor-ușor să vină mai mulți tineri în biserică și oameni de vârsta mea, care au ajuns să își piardă din încrederea în Biserica Ortodoxă. Cu mult respect, unul dintre enoriașii păcătoși”, a scris enoriașa.

”Din păcate, în ultimii doi ani anumite tradiții au fost date peste cap de pandemia care pare fără de sfârșit. Anul acesta, dacă vor fi coșuri așezate pe aleile din curtea mănăstirii, fiți încredințată că se vor sfinți acolo unde vor fi. Să ne ajute Dumnezeu să nu apară alte interdicții”, i-a răspuns ierarhul.