Dorna Medical a deschis un nou laborator clinic de analize medicale, la Câmpulung Moldovenesc. Inaugurarea a avut loc în ultima zi a lunii octombrie, în prezența unui public numeros, alcătuit din medici specialiști din oraș şi angajați de-ai noii unități medicale. Evenimentul a fost onorat și de prezența inginerului Mihăiță Negură, primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc și a doctorului Cătălin Gabriel Săndulescu, managerul Spitalului Municipal.

Dr. Rodica Boca și Roman Boca, managerii Dorna Medical, vizibil emoționați, au transmis mulțumiri invitaților și au prezentat structura societății, misiunea și serviciile medicale de înaltă calitate. De asemenea, și edilul orașului, precum și directorul spitalului au ținut în fața celor prezenți câte un discurs în care au accentuat faptul că e un mare câștig pentru oraș și pentru cetățenii din Câmpulung Moldovenesc deschiderea unui laborator medical condus și coordonat de investitori autohtoni, cu capital 100% românesc.



Cel care a luat primul cuvântul în fața auditoriului prezent în Sala de Ședințe a Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost Roman Boca, managerul companiei Dorna Medical.

„Dorna Medical este prezentă la Câmpulung Moldovenesc de vreo 15 ani, am venit între oameni pe care îi cunoaștem, oameni care ne sunt prieteni, oameni cu care colaborăm de atâția ani de zile. Dorna Medical este pentru noi un copil de suflet, am muncit foarte mult, mulțumim tuturor celor care fac parte din echipă. Au trecut ani, am dezvoltat Dorna Medical, am încercat și am reușit, după părerea noastră și a pacienților care ne-au trecut pragul să facem lucruri de calitate. Ne simțim ca între prieteni. Am venit ca o activitate firească la Câmpulung, între prieteni, parcă aici ne era locul. Oare de ce societățile, altele decât cele românești – mă refer la polonezi, la unguri, la francezi, la nemți – , oare de ce lor le merge foarte bine?! Fiindcă investesc în societățile lor, în oamenii lor de acasă, de la ei. Locul românilor este în România, eu mă bucur și am o satisfacție deosebită când românii reușesc. Astfel banii care se câștigă în România se investesc tot în România. Mentalitatea românilor nu este doar aceea de a-și maximiza veniturile, există și o legătură sufletească între angajator și angajat. Vreau să-i mulțumesc Celui de Sus că am câștigat această licitație la Câmpulung Moldovenesc, vreau să le demonstrăm domnului manager al spitalului și întregului colectiv de medici că ne vom strădui să facem tot ce este posibil omenește să satisfacem nevoia de analize, astfel încât dumneavoastră să apelați cu maximum de încredere la toate serviciile pe care le facem noi aici, la Câmpulung Moldovenesc, sau în altă parte. Nu vrem să fim concurenții nimănui, vrem doar să participăm împreună la diagnostice corecte, rapide, în interesul pacienților. Pacienții trebuie să rămână în zonă, nu să plece în alte părți, să cheltuie bani, să piardă timp și să acumuleze oboseală”, a subliniat Roman Boca.

În completare, dr. Rodica Boca a prezentat gama extinsă de servicii Dorna Medical: de laborator, clinice și de Radiologie și Imagistică Medicală de înaltă performanță.



Invitat să ia cuvântul, primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură a precizat: „Mulțumesc familiei Boca pentru că astăzi am avut ocazia să invităm, datorită ei, cei mai importanți medici din comunitatea câmpulungeană. Și eu îmi doresc nu numai ca primar, ci și ca cetățean să avem și noi în Câmpulung Moldovenesc un centru de Radiologie și Imagistică Medicală. Eu vă felicit pentru că ați câștigat licitația! (…) Vă transmit din partea mea și a Consiliului Local multă sănătate și «La mulți ani!» cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate”.



Investiția în noul laborator s-a ridicat la peste 700.000 de euro, laboratorul de analize medicale Dorna Medical din cadrul Spitalului Câmpulung Moldovenesc fiind dotat cu aparatură de ultimă generație. De altfel, Dorna Medical avea un centru de recoltare în oraș și este pe cale să mai deschidă unul.

Personalul medical este unul de înaltă competență

Noua unitate, situată pe Strada Sirenei, nr. 25, în incinta Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, oferă pacienților o gamă complexă de analize: hematologice, imunologice, citologice, de microbiologie. În plus, la Dorna Medical sunt posibilele testările de markeri virali, tumorali, analize hormonale și de urină, parazitologie, teste alergologice și genetice.

Personalul medical este unul de înaltă competență, echipa Dorna Medical din Câmpulung este coordonată de dr. Gabriela Dana Huluță, medic primar Medicină de Laborator, cu o vastă experiență în domeniu.

„Nu pot decât să confirm și să mă bucur de venirea în Câmpulung a firmei Dorna Medical, cea mai mare din județ. Într-adevăr, dotarea laboratorului este de ultimă oră, cu aparate Architect, de ultimă generație, cu reactivi de cea mai bună calitate. Sper într-o colaborare foarte bună cu spitalul, cu colegii, și urez succes tuturor, inclusive mie!”, a punctat și dr. Huluță.

În toate laboratoarele clinice și punctele de recoltare din Suceava și Bistrița-Năsăud, societatea Dorna Medical – care a sărbătorit 20 de ani de activitate – lucrează cu reactivi și consumabile de cea mai bună calitate, fiind importator direct. Pacienţii au posibilitatea să beneficieze de investigaţii şi analize precise, efectuate prompt, pentru a obţine rezultatul în timpul cel mai scurt.