Dorna Medical a inaugurat, astăzi, la Suceava, al doilea laborator automatizat privat pentru analize medicale din România, după cel de la Iași. După succesul înregistrat cu primul laborator robotizat din țară în sectorul privat, deschis în luna ianuarie 2023 în județul Iași, Dorna Medical și-a continuat astfel misiunea de a aduce inovație și excelență în domeniul serviciilor medicale. Laboratorul se află pe str. Universității, nr. 19 A. La inaugurarea laboratorului, alături de proprietarii Dorna Medical. Dr. Rodica și Roman Boca au fost prezenți primarul Ion Lungu, precum și mai mulți șefi de instituții, respectiv Cristi Bleorțu – Casa de Asigurări de Sănătate Constantin Boliacu – Casa Județeană de Pensii Suceava, precum și directori de spitale din județ și reprezentați ai asociațiilor profesionale ale medicilor.

În cuvântul său, Roman Boca, a ținut să sublinieze faptul că încă de la înființare, această compania a investit permanent în a aduce cele mai noi tehnologii. Pentru aceasta, Roman Boca a prezentat primul aparat pe care Dorna Medical la achiziționat în anul 1998, atunci când și-a început activitatea, tocmai pentru a arăta „evoluția spectaculoasă” a acestei companii. ”Deschidem al doilea laborator de analize robotizat din România, din zona privată. Este un eveniment extrem de important pentru medicina românească, pentru medicina din județul Suceava. mă bucur că sunteți aici toate personalitățile Sucevei. Dorna Medical investește permanent și are o evoluție spectaculoasă, zicem noi, dar zic și alții, care ne urmăresc. De ce? Pentru că întotdeauna am vrut să fim în top. Dorna Medical a început acum 25 de ani. Eu cu soția aici de față și încă o colegă. Și vreau să vă arăt cu ce am început. Am aici un aparat cu care am început acum 25 de ani. Acesta era de top la vremea respectivă. Aparatele astea constau 7.000 de dolari, iar în anul 1998 era o sumă. Erau aparate făcute în SUA și au fost folosite de armata americană în războiul din Golf. Așa am început și este funcțional și acum. Dar era un aparat semiautomat. De la acest aparat și până acum evoluția societății Dorna Medical a fost spectaculoasă, pentru că am investit în permanență. Tot timpul am încercat să fim acolo unde pacientul ne cere și unde necesitățile medicale ne impun să o facem”, a spus Roman Boca.

La rândul său, primarul Ion Lungu a ținut să remarce faptul că Dorna Medical a fost laboratoarul de analize medicale care au fost alături de suceveni în perioada pandemiei de coronavirus, oferind un sprijin extrem de important în acele perioade dificile.

El a subliniat faptul pentru noul laborator automatizat de Suceava a fost realizat împreună cu una dintre cele două firme de top din lume în analiză medicală, Abbott. „Am găsit parteneri internaționali pentru aceste investiții și acum lucrăm cu firma Abbott. La nivel mondial sunt două firme de top în analiză medicală, iar pe parcurs colaborării noastre Abbott ne-au convins că sunt mai buni decât alții”, a mai declarat Roman Boca.

În același timp, dr. Rodica Boca, medic primar medicină de laborator, manager general Dorna Medical, a ținut să precizeze că este extrem de bucuroasă că după 25 de ani, această companie a reușit să aducă la Suceava această nouă tehnologie. „Sunt extrem de fericită că după 25 de ani, când eram cu acest aparat și un microscop, asta fiind prima dotare a laboratorului Dorna Medical, am reușit să ajungem aici, cu acest laborator robotizat. Atunci am avut primul laborator din Vatra Dornei, al doilea în județul Suceava ca laborator privat și de atunci ne-am dezvoltat foarte mult. De la această minimă dotare care era pe vremurile respective, după 25 de ani avem bucuria de a fi pionieri pe zona robotizării în România. Am pus primul robot la Iași și continuăm cu investiția de la Suceava. Laboratorul de la Suceava deschis acum 15 ani s-a modernizat în totalitate cu această nouă investiție”, a spus dr. Rodica Boca. Ea a adăugat că laboratorul robotizat a fost proiectat în totalitate împreună cu partenerii de la Abbott din SUA. Ea a mai spus că printre beneficiile aduse de acest laborator se numără: rapiditate în obținerea rezultatelor, precizie sporită în determinările efectuate, eficiență crescută datorită automatizării proceselor de lucru, siguranță și reducerea erorilor umane. „Acest laborator nu reprezintă doar o investiție, ci este și un pas înainte în oferirea unor servicii medicale de calitate superioară pentru comunitatea noastră. Suntem mândri să fim pionieri în acest domeniu în județul Suceava și la nivel național și suntem dedicați să aducem cele mai bune servicii în sprijinul pacienților noștri”, a mai precizat dr. Rodica Boca.