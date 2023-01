La data de 15 ianuarie ora 03:20, politiștii din Frasin în timp ce se aflau în serviciul de patrulare, control și supraveghere al traficului rutier pe raza Orașului Frasin, sat Plutonita, DJ 177A, au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire pentru control al autoturismului condus de catre un barbat de 31 ani, domiciliat în Solca, care a relatat faptul ca nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Fiind verificat în bazele de date ale politiei, s-a stabilit faptul ca șoferul nu figureaza cu dreptul de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule.

În cauza s-a întocmit dosar penal și se continua cercetarile de catre lucratorii Politiei orașului Frasin, sub aspectul savarșirii infractiunilor de ,,conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, urmand a se face propunere procedurala prin Parchetul de pe langa Judecatoria Gura Humorului.