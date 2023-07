În județul Suceava, rata de promovare a actualei sesiuni a Bacalaureatului a crescut de la 75,12 la 77,42%, după rezolvarea contestațiilor. La prima sesiune din 2022, rata a fost de 77,9%. Inspectoratul Școlar a transmis că examenul a fost promovat de 3.738 de candidați din promoția curentă și de 134 din promoțiile anterioare, iar rata de reușită este de 81,3 și, respectiv 33,25%. După contestații au apărut și primele medii de 10. Acestea au fost obținute de Beatrice Juravle și Emilia Calancea, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. A doua sesiune a Bacalaureatului 2023 va avea loc în perioada 7 – 29 august. Etapa de înscriere este programată între 17 și 24 iulie.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating