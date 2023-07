Într-o emisiune la Radio Top, viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a declarat că municipalitatea sprijină financiar diversele evenimente, pentru că lumea are nevoie și de relaxare, nu doar de infrastructură. El a afirmat: „În municipiul Suceava sînt multe de făcut, și facem pe ici, pe colo, funcție de posibilitățile financiare și de atribuții. Dar viața e făcută să fie și trăită. E bine ca pe lîngă probleme de apă, canal, asfalt, să mai aducem și bucurie sucevenilor. Faptul că finanțăm fel de fel de evenimente, care aduc mîndrie și cinste Sucevei, e un lucru bun. Vedem că-i un lucru bun prin prezența sucevenilor. Au fost Zilele orașului, unde a fost o prezență extraordinară. A fost gala internațională de kickboxing, unde am finanțat alături de Consiliul Județean. Simplul fapt că au spus Suceava – Orașul Cetății de Scaun de vreo trei-patru ori cînd erau în prime-time și aveau audiență în direct pe cinci continente, a ajutat municipiul”. Viceprimarul Harșovschi a adăugat: „Sucevenii sînt doriți de evenimente. Sucevenii vor să se simtă bine în weekend, pentru că de luni iar o iau la treabă”. Următoarele evenimente finanțate și din bugetul local sînt festivalul de blues din perioada 7-9 iulie, de pe esplanada Casei de Cultură, și manifestarea <Lume, lume… hai la tîrg> din intervalul 28-30 iulie, de la Muzeul Satului Bucovinean. În august vor avea loc festivalurile de artă medievală și de rock și Bucovina Motorfest.

