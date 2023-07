In acest weekend a avut loc Campionatul National de Seniori și Tineret etapa Finală, desfășurat în zilele de 8-9.07.2023 in inima Băniei respectiv pe stadionul de atletism „Nicolaie Mărășescu” din Craiova. La acest campionat a participat și sportivul de la CSS RĂDĂUȚI Ciprian Costîn in probele de 1.500 m unde a obținut bronzul la tineret in prima zi iar în a doua zi in proba de 3000 m a obținut un binemeritat titlu de vicecampion național tot la Tineret.

Declarație antrenor Roșcăneanu Bogdan:

”Sunt mândru de rezultatele acestui sportiv la acest campionat,mai cu seama că el este inca junior 1 in primul an,participând cu sportivi experimentați,mult mai în vârstă decât el,dar acest lucru nu la împiedicat să se lupte de la egal la egal cu ei. Aceste rezultate și P.B. mă bucura și îmi dă mari speranțe pentru viitor . Mulțumesc tuturor celor care ne sprijină necondiționat sa facem performanță”.