Drumul comunal DC 74 din comuna Șcheia cu ieșire în zona supermarketului Selgros va fi închis circulației în perioada 24 septembrie -30 octombrie. Anunțul a fost făcut de primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, care a declarat că măsura a fost luată întrucât podul peste pârâul Șcheianul va intra în reabilitare. El a subliniat că traficul se va desfășura pe centura ocolitoare a Sucevei cu intrare din DN 17 și ieșire pe E 85. ”Până pe 30 octombrie nu se va putea circula pe drumul comunal DC 74 la kilometrul 1+35 deoarece podul peste pârâul Șcheianul intră în reabilitare. Va fi reparat atât podul cât și drumul. Reparațiile le va suporta constructorul din sumele reținute drept garanții. Ocolirea se va face pe centura Sucevei între DN17 și E85. Mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere”, a declarat Andriciuc. El a precizat că podul s-a deteriorat ca urmare a suprasolitării arătând că pe DC 74 trec zilnic peste 14.000 de mașini de gabarite diferite.

