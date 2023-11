Cetățenii din Vatra Moldoviței au participat, miercuri, alături de primarul Virgil Saghin, la două evenimente importante pentru această comună, sfințirea unei săli de sport ultramoderne și a noului cămin cultural. La cele două sărbători au fost prezenți și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, senatorul și fostul ministrul al turismului, Constantin Daniel Cadariu, precum și un număr mare de primari din localități învecinate și din alte zone ale județului, printre care cei din Moldovița, Sadova, Fundu Moldovei, Vama sau Siret.

Virgil Saghin: Sala de sport este un vis care a devenit realitate cu ajutorul lui Dumnezeu și a președintelui Gheorghe Flutur

Primul eveniment a avut loc la noua sală de sport din comună, construită printr-un proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții. Lucrările au fost realizate de compania Simion Tehnoconstruct, s-a remarcat prin mai multe lucrări de amploare realizate în județul Suceava. De precizat că noua sală de sport din Vatra Moldoviței poartă numele campioanei mondiale la canotaj, Ancuța Bodnar, născută în această comună. După slujba de sfințire oficiată de un sobor format din 12 preoți, primarul comunei, Virgil Saghin a spus că pentru el și întreaga comunitate, finalizarea acestei săli de sport reprezintă un vis devenit realitate. „Pentru localitatea noastră este o zi mare. Este un vis care a devenit realitate. Întotdeauna venind din București treceam prin Cornu Luncii și vedeam o sală de sport frumoasă, imensă și mă gândeam: Doamne, oare vreodată în viața asta vom putea avea și noi la Vatra Moldoviței așa ceva? Iată că astăzi acel vis a devenit realitate cu ajutorul lui Dumnezeu și a domnului președinte Gheorghe Flutur. Pentru că întotdeauna domnul președinte a fost alături de comuna noastră. Și vreau să spun că atunci când am făcut-o pe campioana noastră mondială la canotaj cetățean de onoare al comunei am promis că această sală îi va purta numele și ne-am ținut de cuvânt”, a spus Virgil Saghin.

El a arătat că valoarea investiției în sala de sport se ridică la suma de 11 milioane de lei. Sala de sport are o tribună pentru spectatori cu 180 de locuri, vestiare pentru sportivi (fete și băieți), grupuri sanitare, un birou pentru profesori, centrală termică și alte facilități. În apropierea sălii a fost amenajată o parcare. Construcția are un regim de înălțime P+1, la parter fiind terenul iar la etaj este amenajată tribuna. Primarul Virgil Saghin a precizat că pe lângă activitățile sportive, în noua sală de sport vor putea fi organizate și activități recreative sau culturale. Sala de sport are o suprafață construită de 1.445 de metri pătrați, iar suprafața desfășurată este de 1.750 mp. Trebuie spus că lucrările au început în luna octombrie a anului trecut și au fost finalizate în timp record, recepția având loc în prima jumătate a acestui an.

Flutur: „Vreau să îl felicit pe primarul Saghin și să spun că el se bucură și de o susținere mare, iar lumea îl apreciază”

La rândul său, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să-l felicite pe primarul Virgil Saghin pentru toate investițiile finalizate în această comună, precum și pentru cele care urmează în perioada următoare. „Vreau să îl felicit pe primarul Saghin. Și nu numai să îl felicit. Să vă spun că el se bucură și aici de o susținere mare, lumea îl apreciază, dar se bucură și în județ de aceeași apreciere și uitați-vă câți primari sunt veniți aici la dumneavoastră. Asta înseamnă prețuire și respect pentru ceea ce faci. Vatra Moldoviței este o comună care merită apreciere, care a dat campioni mondiali, de departe e o localitate care merită o așa investiție, o sală de sport. Dragi copii. Vă îndemn să vă folosiți de această sală de sport pentru că dintre voi pot ieși campioni. Sportul înseamnă sănătate, înseamnă bucurie și să-ți petreci timpul liber într-un anumit fel. Felicitări sincere, dragi gospodari, sunteți o localitate care a înflorit în ultimii ani. Știu că așteptați și alte lucruri aici. Știu câte proiecte sunt pregătite și vreau să amintesc numai de gazul metan pe toată valea asta de la Vama, Frumosu, Vatra Moldoviței, Moldovița. Cu primarul de câte ori vorbesc îl întreb ce mai are de făcut. Și acum are 10 kilometri de drumuri și două poduri la Paltinu. Se văd lucruri serioase aici și să știți că în tot județul acesta sunt făcute lucruri frumoase. Numai cei răutăcioși nu le văd. Să nu vă luați după noi în perioada asta a luptei politice. Că asta e. Cel mai important este ce rămâne în urma noastră. Și există două categorii de oameni. Oameni care fac și există lătrăi care critică. Eu cred că primarul dumneavoastră și echipa noastră de aici face parte din categoria celor care fac”, a transmis Gheorghe Flutur.

Cadariu: Vatra Moldoviței merită să fie o stațiune turistică de interes național

Invitat să ia cuvântul, senatorul Constantin Daniel Cadariu a precizat că din punctul său de vedere comuna Vatra Moldoviței merită să obțină statul de stațiune turistică de interes național. „În această comună s-au făcut s-au făcut și drumuri, școli, au fost ajutate bisericile, acum s-au făcut sala de sport și căminul cultural iar lucrurile continuă. Pentru că în curând aici, în toată zona se va finaliza și proiectul cu gazul metan. În aceste condiții sunt întrunite condițiile ca pe viitor Vatra Moldoviței să fie o stațiune turistică, dacă se poate, de interes național. Pentru că toate celelalte premise au fost deja îndeplinite. Și o spun din perspectiva faptului că în ultimii doi ani am gestionat activitatea turistică din România, am fost în foarte locuri din această țară care este foarte bine dotată de către Dumnezeu, cu foarte multe peisaje și cu foarte mulți oameni harnici. Însă lucruri concentrate într-o comună ca Vatra Moldoviței în puține locuri găsești”, a spus Cadariu.

Vatra Moldoviței are un cămin cultural nou

Tot miercuri a avut loc și sfințirea și inaugurarea noului cămin cultural din comuna Vatra Moldoviței, construi de la zero printr-un proiect cu o valoare de aproape 6,8 milioane de lei finanțat tot prin Compania Națională de Investiții. Autoritățile locale și județene au fost întâmpinate de gospodari și copii din comună îmbrăcați în frumoase costume populare, după care a fost tăiată panglica inaugurală. Și aici a avut loc o slujbă de sfințire, după care primarul Virgil Saghin a ținut să le mulțumească tuturor celor care au sprijinit construcția acestui cămin cultural, respectiv președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, constructorul, echipa din primărie, precum și comunitatea locală. El a arătat că noul cămin cultural poartă numele „Gura Izvorului”, după numele grupul folcloric de copii din Vatra Moldoviței.

Noul cămin cultural are la demisol este amenajat un spațiu tehnic, o sală conferințe precum și două săli pentru diverse activități. De asemenea, la parterul clădirii este amenajat un hol de acces (foaier), casa scării, sala pentru activități tradiționale, grupuri sanitare, o sală de spectacole, scena, grupuri sanitare pentru actori și o cameră pentru actori. Nu în ultimul rând, la etaj este o lojă pentru spectatori, grupuri sanitare, un birou, o bibliotecă și un spațiu administrativ. Primarul din Vatra Moldoviței a spus că sala de spectacole are 147 de locuri, la care se adaugă alte 19 locuri în lojă. Virgil Saghin a mai precizat că tot prin acest proiect au fost achiziționate, printre altele, 397 echipamente, respectiv 147 de scaune pentru sala de spectacol, 32 de scaune pentru vizitatori, 16 microfoane pentru sala de conferințe, proiectoare de lumini, proiector scenă, boxe, microfoane și alte echipamente.