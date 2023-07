Compania Simion Tehnoconstruct a finalizat în comuna Vatra Moldoviței încă o sală de sport ultramodernă, finanțată prin Compania Națională de Investiții. Recepția lucrărilor a avut loc recent, în prezența primarului din Vatra Moldoviței și a reprezentaților constructorului. Virgil Saghin a precizat că finalizarea construcției acestei săli de sport reprezintă pentru el un vis devenit realitate. Valoarea investiției a fost de 11 milioane de lei.

„Întotdeauna mi-am dorit să avem o sală de sport modernă în comuna noastră. De fiecare dată când mergeam prin alte comune și vedeam ce săli de sport au mă întrebat oare când vom avea și noi în Vatra Moldoviței așa ceva. Și iată că acum am reușit să finalizăm această investiție, finanțată prin CNI și cu ajutorul unui constructor extrem de serios, Simion Tehno Construct”, a precizat Virgil Saghin. El a spus că sala de sport va fi dată în gestiune unui profesor de sport fin Vatra Moldoviței. „Personal voi încuraja orice activitate sportivă, iar această sală va fi folosită în special de elevi și tineri, atât din Vatra Moldoviței, cât și din localitățile învecinate”, a mai declarat primarul comunei. El a arătat că noua sală de sport are dotări pentru practicarea mai multor sporturi, precum fotbal, handbal, volei, tenis și baschet.

Sala de sport este realizată după un proiect tip a Companiei Naționale de Investiții. De precizat că Simion Tehno Construct a mai finalizat două săli asemănătoare în comunale Dărmănești și Boroaia. Sala de sport are o tribună pentru spectatori cu 180 de locuri, vestiare pentru sportivi (fete și băieți), grupuri sanitare, un birou pentru profesori, centrală termică și alte facilități. În apropierea sălii a fost amenajată o parcare. Construcția are un regim de înălțime P+1, la parter fiind terenul iar la etaj este amenajată tribuna. Primarul Virgil Saghin a precizat că pe lângă activitățile sportive, în noua sală de sport vor putea fi organizate și activități recreative sau culturale. Sala de sport are o suprafață construită de 1.445 de metri pătrați, iar suprafața desfășurată este de 1.750 mp. Trebuie spus că lucrările au început în luna octombrie a anului trecut și au fost finalizate în timp record, recepția având loc în prima jumătate a acestui an.

Compania Simion Tehnoconstruct s-a remarcat prin mai multe lucrări de amploare realizate în județul Suceava, unul dintre cele mai elocvente exemple fiind grădinița „verde” din municipiul Fălticeni, investiție finalizate în doar trei luni și jumătate.