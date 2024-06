După 20 de administrație de dreapta cea mai mare comună din județ, Șcheia, trece pe administrație de stânga. Viceprimarul PSD în exercițiu Ion Cristinel Burac și-a surclasat adversarii câștigând confortabil la alegerile de duminică fotoliul de primar. Burac a înregistrat 2.943 de voturi, fiind urmat de candidatul AUR, Dan Cristurean cu 962 de voturi, candidatul PNL, Alin Rusu cu 677 de voturi, candidatul Partidului Alianța Renașterea Națională, Ili Cojoc, cu 371 de voturi, candidatul USR, Iulian Cimpoieșu, cu 277 de voturi, candidatul Forța Dreptei, Alexandru Roșu cu 240 de voturi, candidatul PMP, Nicoleta Mateiciuc cu 221 de voturi și candidatul SOS România, Ioan Rotariu cu 79 de voturi.

”Mă simt onorat și vă mulțumesc mult pentru încrederea acordată mie și echipei mele de consilieri PSD. Primarul și cetățenii trebuie să fie o singură VOCE și o singură FORȚĂ. Sunt pregătit să fac din comuna Șcheia o comună de care să fim mândrii. Pentru mine CETĂȚEANUL va fi mereu pe primul loc. Organizarea este una din cheile reușitei și este pe prima pagină a agendei mele în funcția de primar al comunei Șcheia. Doamne ajută!”, a declarat Burac.