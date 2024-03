Primarul Sucevei, Ion Lungu, nu va mai candida pentru al șaselea mandat la conducerea municipiului reședință de județ. Anunțul oficial cu privire la această decizie a fost făcut de liderul județean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, care a declarat că noul candidat pentru funcția de primar va fi actualul viceprimar al Sucevei, Lucian Harșovschi. „După analize și mai multe discuții politice se conturează la municipiul Suceava din partea PNL candidat pentru funcția de primar actualul viceprimar Lucian Harșovschi. Este o propunere care vine și din partea actualului primar Ion Lungu, după analize pe care noi le-am făcut pragmatic. Eu vreau să le mulțumesc amândurora. Vreau să îi mulțumesc domnului Ion Lungu pentru analiza pragmatică, foarte matură și atentă, pentru că interesul PNL este să câștigăm primăria municipiului Suceava. Aici la Suceava s-a făcut performanță. Ne leagă o perioadă lungă de 20 de ani de administrație liberală și dorim să continuăm acest lucru. E o perioadă în care Suceava a suportat multe modificări benefice pentru populație, de modernizare. Dorim să continuăm această modernizare. Salut soluția care se conturează cu un suflu nou un tânăr de 42 de ani, un candidat care este și tânăr dar și cu experiență în administrația publică”, a spus Flutur la începutul conferinței de presă, la care au fost prezenți atât Ion Lungu, cât și Lucian Harșovschi.

El a arătat că în ultima perioadă în rândul opiniei publice au fost mai multe discuții legate de PNL și de viitorul candidat. „PNL este un partid viu, democratic, unde mai par și discuții, discuții contradictorii, uneori și supărări. Sunt firești. Rolul nostru și în special al meu ca președinte este să mediez aceste lucruri și să fac mutarea atunci când trebuie și cum trebuie și înțelept ca să câștigăm”, a arătat liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur a ținut să îi mulțumească foarte mult actualului primar pentru lunga activitate performantă la conducerea Primăriei Suceava. „Vreau să salut faptul că în continuare va avea activitate intensă politică alături de mine, așa cum și Lucian Harșovschi va trebui să tureze motoarele la maxim și să câștigăm. Pentru că soluția pe care o avem astăzi este să câștigăm, să fie administrație liberală la Suceava”, a declarat Gheorghe Flutur. El a mai precizat că alături de Lucian Harșovschi va face campanie electorală „ca la 24 de ani”.

Ion Lungu: Nu este un pas în spate ci o predare de ștafetă către generația tânără, către colegul și prietenul meu Lucian Harșovschi

În ceea ce îl privește pe primarul PNL al Sucevei, Ion Lungu, acesta a ținut să precizeze că această decizie nu reprezintă un pas în spate, ci un transfer de ștafetă către generația tânără și către „colegul și prietenul meu Lucian Harșovschi”. Ion Lungu a spus că nu și-a mai depus candidatura în cadrul partidului pentru a fi desemnat candidat al PNL pentru funcția de primar al Suceava, dar și că nu va candida pentru un mandat de consilier local. „Este un moment emoționant pentru mine și onorant în același timp. De peste 25 de ani sunt președintele Organizației Municipale a PNL Suceava, în diferite formate și cu PDL. Vreau să fac un scurt bilanț politic având în vedere că îmi închei mandatul de președinte al PNL Suceava. Am câștigat cu PNL Suceava funcția de consilier local în mandatul 2000 – 2004. Și sigur atunci nu era ușor. Atunci am fost cap de listă, deși, Dumnezeu să îl ierte pe regretatul primar Sofronie, el era primar în funcție. Dar eu am fost cap de listă la Consiliul Local și am obținut trei consilieri pe picioarele noastre, în condițiile în care PSD avea 80% atunci. La fel, am candidat de 5 ori consecutiv și am câștigat primăria municipiului Suceava. Și vreau să mulțumesc colegilor din PNL Suceava, în mod special domnului președinte Gheorghe Flutur care a fost alături de mine și mai nou și domnului viceprimar Lucian Harșovschi care s-a alăturat echipei noastre. Și o spun cu mândrie. Una dintre performanțele mele politice este faptul că l-am adus pe domnul președinte Gheorghe Flutur în partid. Și cred că am avut mână bună pentru că eu zic că este unul dintre cei mai buni politicieni din România. Și vă mulțumesc domnule președinte pentru că ne-ați onorat și ați făcut o figură frumoasă”, a transmis Ion Lungu.

El a spus că vreau să îi predea ștafeta „colegului meu Lucian Harșovschi”, iar începând de astăzi, prioritatea lui va fi câștigarea Primăriei Suceava cu acesta în postura de candidat. „Ar fi păcat de Dumnezeu să nu fie așa pentru că avem atâtea proiecte, atâtea realizări la Primăria Suceava. Eu spun că sunt convins că echipa domului viitor primar Lucian Harșovschi va duce a îndeplinire aceste proiecte”, a declarat Ion Lungu. El a arătat că nu se retrage din politică și că va rămâne alături de PNL și în echipă cu președintele liberalilor suceveni Gheorghe Flutur.

Ion Lungu a mai afirmat că sâmbătă, sâmbătă, după finalizarea Comitetului de Coordonare Local își va anunța oficial demisia din funcția de președinte al Organizației Municipale Suceava a PNL. „Mi se pare corect ca noul președinte, candidatul de primar Lucian Harșovschi, care de altfel este locțiitorul meu de drept fiind prim-vicepreședinte, să fie noul președinte interimar al organizației”, a încheiat Ion Lungu.

Lucian Harșovschi spune că a luat decizia să candideze în urma încurajărilor primite din partea sucevenilor

La rândul său, candidatul PNL pentru Primăria Suceava, Lucian Harșovschi, i-a mulțumit primarului Ion Lungu și a precizat că s-a decis să candideze ca urmare a îndemnurilor primite de la suceveni. Lucian Harșovschi a subliniat faptul că ceea ce s-a făcut până în acum în Suceava a fost bine, va continua actualele investiții și proiecte, dar își dorește mai mult pentru suceveni. Harșovschi a subliniat că este un om de echipă și împreună cu membrii PNL va merge pentru câștigarea alegerilor pentru Primăria Suceava.