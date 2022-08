Clubul ROTARY SUCEAVA-BUCOVINA va organiza joi, 8 Septembrie 2022, începând cu ora 18:30, a IX-a editie a proiectului SIMFONII DE TOAMNA.

Anul acesta, sucevenii vor petrece o seara de toamnă în compania artiștilor de la FILARMONICA NAȚIONALĂ ”Serghei LUNCHEVICI” din CHISINAU – dirijor Mihail Agafita, CAPELA CORALA ”DOINA” – dirijor Ilona Stepan si CORPUL DE DANS al Filarmonicii. Vor evolua in concert solistii: Tatiana Costiuc (soprana), Dumitru Mitu (tenor), Viorica Agafita (vioara), Martina Meola (pian), Marin Gheras (nai), Eugen Negruta (acordeon). Artistii vor intrepreta arii celebre de muzica clasica.

Ca o evolutie si o noutate a acestei editii, in deschiderea concertului este invitata soprana Ana Cebotari acompaniata de Orchestra Mundicolor.

Concertul va fi organizat pe Esplanada Casei de Cultura a Sucevei, pe data de 8 Septembrie, ora 18.30. Accesul in zona de spectacol se va face incepand cu ora 17:50.

„Daruiti comunitatii impreuna cu Rotary” este mesajul cu care se deruleaza acest proiect inca din anul 2012, iar anul acesta Simfoniile de Toamna ajung la editia a IX-a. Au fost 2 ani de pauza in care proiectul nu s-a putut derula datorita pandemiei.

Organizarea evenimentului este posibila datorita partenerilor care s-au alaturat si anul acesta, proiectul fiind sustinut de companii importante din mediul de afaceri local, de autoritatile locale si judetene si mass-media, arată președintele Clubului Rotary Suceava, Cătălina Bălăceanu și managerul de proiect, Dan Ioan Cușnir.

Cele 8 editii anterioare ale evenimentului au adus pe scena artisti de la Filarmonica din Botosani in 2012 si 2014, de la Opera Nationala Romana din Iasi in 2013, 2016 si 2018, de la Filarmonica Nationala „Serghei Lunchevici” din Chisinau in anul 2015 si 2019 si de la Filarmonica George Enescu din Iasi in anul 2017.

„Dupa doi ani de pauza in care nu am putut oferi in dar sucevenilor acest eveniment datorita pandemiei, revenim cu o editie speciala. Am facut cateva modificari in conceptul proiectului si speram ca acestea vor fi primite cu deschidere de cei prezenti. La fiecare editie publicul ne-a incurajat sa mergem mai departe, sa continuam. Si am continuat. Ii invitam pe toti sucevenii care iubesc eleganta muzicii clasice si frumusetea serilor de toamna sa vina la spectacol si sa se bucure de acest dar.

Multumim pentru sustinere, Suceava!”, este mesajul transmis de organizatori.

Dirijorul Filarmonicii Nationale din Chisinau, MIHAIL AGAFITA este un valoros reprezentant al tinerei generaţii de dirijori, susţinând peste 600 concerte simfonice şi spectacole de operă şi balet alături de prestiogioase orchestre din România, Republica Moldova, Spania, Finlanda, SUA, Rusia, Ucraina şi Belarus, precum și diverse turnee în Grecia, Portugalia, Italia, Franţa, Malta şi Tunisia.

În 2010 a primit titlul onorific Maestru în Artă, iar în 2016 cel mai înalt titlu onorific al Republicii Moldova în domeniul culturii – Artist al Poporului.

În februarie 2012, Opera Naţională Română din Cluj i-a conferit trofeul „Lya Hubic”, iar în ianuarie 2016 Ministerul Culturii al Republicii Moldova i-a acordat maestrului premiul „Gavriil Musicescu” pentru contribuție excepțională la promovarea creației simfonice și prestație deosebită în spectacole de excepție. Cu 2 ani in urma, Mihai Agafita a primit premiul de Excelență în Artă, TVR Moldova, pentru consolidarea spațiului cultural comun și contribuție la promovarea artei muzicale pe ambele maluri ale Prutului.

ANA CEBOTARI este Absolventa a Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti, sectia canto classic.

Reuseste sa abordeze cu succes atat repertoriu de opera, cat si alte genuri muzicale : musical, muzica de film, pop/opera, folclor stilizat. Colaboreaza cu institutii de cultura de prestigiu precum: Opera Romana, Ateneul Roman, Radio Difuziunea Romana si importante orchestre din tara.

O regasim pe Ana Cebotari implicată in diferite proiecte muzicale de tip Teatru/Musical sau ca membra a corului Accoustic dirijat de Daniel Jinga. Originara din Republica Moldova si indragostita de folclorul romanesc, Ana Cebotari, împreuna cu dirijorul Daniel Jinga, initiaza proiectul muzical „Lie Ciocarlie”, prin care valorifica intr-o maniera personală si autentica filonul folcloric din diferite zone ale tării.

In paralel cu activitatea artistica, Ana s-a dedicat cu pasiune si activitatii pedagogice, remarcandu-se ca vocal coach cu rezultate frumoase (Scoala de Arte, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior).

Clubul Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor diferitelor profesii, care asigură servicii umanitare, promovează standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stimulează relaţiile de bună înţelegere între membrii comunității.