La centrul logistic amenajat în Parcul Industrial ”Bucovina” de lângă Aeroportul Suceava unde vor fi depozitate ajutoarele pentru Ucraina trimise de Uniunea Europeană se vor face multe angajări. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la Radio Top. ”Vor fi foarte multe locuri de muncă, dacă stăm și ne gîndim, ceea ce este bine pentru zonă”,a spus Flutur. Acesta a adăugat că de hub se ocupă Protecția Civilă Europeană, care cu siguranță își va deschide un punct de lucru lîngă aeroportul de la Salcea și va înființa o societate comercială care să opereze depozitul. Gheorghe Flutur speră ca după încheierea războiului, hub-ul să devină un centru comercial care să lege România de Ucraina și Republica Moldova: ”În momentul în care se va termina, acest hub să rămînă și să devină un centru comercial cu strategie de dezvoltare cu Ucraina și cu Republica Moldova în viitor. Dacă faci drumurile rămîn, dacă faci legătura cu gara rămîne, dacă faci terminal cargo rămîne, dacă investim în niște camere frigorifice mari să rămînă”.

Gheorghe Flutur susține că traficul de mărfuri spre hub și de la hub spre Ucraina va fi unul uriaș: ”La un moment dat erau niște discuții că o să poată intra în Ucraina din România din acest hub între 10 și 15 TIR-uri pe oră. Ca să vă imaginați cam ce se vrea. Și-atunci asta înseamnă trafic, asta înseamnă că trebuie și infrastructură. S-ar putea să avem nevoie și de calea ferată, mai mult ca sigur, că nu poți face față. Sînt materiale de construcții care vor veni pe cela ferată. Sînt medicamente care vor veni pe cale aerului”. Conform lui Gheorghe Flutur, pista aeroportului poate suporta aterizarea avioanelor pînă la 80 de tone, ”deci Boeingul 787 îl duce fără probleme”.