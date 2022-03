Un convoi umanitar al Crucii Roșii format din 12 TIR-uri cu ajutoare a plecat astăzi din Vama Siret spre Ucraina fiind condus de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, viceguvernatorul regiunii Cernăuți, Artur Munteanu și directorul Crucea Roșie România, Silviu Lefter. Gheorghe Flutur a menționat că ajutarele constau în alimente neperisabile, haine, medicamente, grupuri electrogene mici pentru familii. ”Le mulțumesc tuturor pentru solidaritate. Ajutoarele vor ajunge în depozitele din Cernăuți unde am fost și eu ieri și am văzut care este necesarul. Continuăm sprijinul pentru Ucraina. Mulțumesc foarte mult pentru susținerea international și ONG-urilor pentru efort. Mulțumim ucrainenilor că că ne asigură fluxul spre Cernăuți. Zilele acestea vor trece și alte convoaie de ajutoare”, a declarat Flutur.

”Mulțumesc tuturor care ajută Ucraina care se află în această situație tare grea. Suntem foarte mulțimiți de ceea ce face Europa, Crucea Roșie cum ne ajută. E foarte mare ajutor pentru noi”, a declarat la rându-i viceguvernatorul regiunii Cernăuți, Artur Munteanu.