Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că, de la începutul anului și pînă în prezent, pe Aeroportul de la Salcea au fost 102.194 de pasageri, din care 5% din Ucraina. ”Asta arată un potențial care a crescut față de anul trecut”, a subliniat Flutur. El este de părere că, până la sfîrșitul anului, numărul călătorilor va ajunge la 250.000. Gheorghe Flutur a spus că, dată fiind creșterea fluxului de pasageri, se impune construirea unui nou terminal. Investiția este estimată la 1,2 milioane de euro, iar pentru realizarea acesteia ar urma să fie contractat un credit.

”Nu am luat încă o hotărâre finală pentru noul terminal. Mergem pe mai multe variante. Dacă s-ar aproba mai repede fondurile europene pentru programul de infrastructură mare POIM unde sunt peste 400 de milioane de euro pentru modernizarea și dotarea aeroporturilor din țară am merge pe această variantă dar văd că se lungește și dacă un găsim repede o soluție e rău. Noi avem în plan contractarea unui împrumut pe aeroport sau pe Consiliul Județean de minim 6 milioane de lei adică în jur de 1,2 milioane de euro. Vrem să construim un nou terminal cu o capacitate de 600.000 de pasageri pe an. Asta discutăm astăzi însă trebuie să ținem seama și de gradul de îndatorare al aerportului pentru acesta a mai făcut un împrumut pentru ca acoperi cofinanțarea de 10% necesară pentru proiectul de modernizare. Încă așteptăm de la Consiliul Concurenței niște clarificări după care vom lua o hotărâre”, a declarat Flutur.