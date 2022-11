Dacă inițial a pornit doar ca un zvon, iată că nici 24 de ore mai târziu, s-a confirmat oficial că Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinții unui copilaș. Vestea cea mare a fost făcută publică de tatăl artistei, care a spus și ce părere are despre partenerul fiicei sale, Anghel Damian, și a vorbit și despre nunta dintre cei doi, notează click.ro.

Theo Rose este însărcinată cu iubitul ei, regizorul Anghel Damian, iar micuțul va veni pe lume în luna iunie a anului viitor. Cel care a confirmat vestea este chiar tatăl artistei, care a mărturisit că fiica sa a dorit mai întâi să-și anunțe familia, înainte ca știrea să devină publică în mass-media „Theo, cea mai mică fată a noastră, e cea care ne-a făcut marea bucurie! Voi fi cel mai fericit bunic din lume. La noi aici la țară suntem mai conservatori. Așa că nu ne-am fi dorit să aflăm de prin ziare marea veste. Theo, draga de ea, a știut asta și a preferat să ne anunțe printre primii. Nici nu vă puteți închipui ce bucurie ne-a făcut!”, a mărturisit cu emoție tatăl lui Theo Rose, Ioan Diaconu, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

