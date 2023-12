Primarul comunei Brodina, Vasile Uhliuc, a anunțat în mod oficial că s-a înscris în PNL Suceava. Vasile Uhliuc a candidat ca independent la alegerile locale de acum trei ani. În cursul zilei de miercuri, Vasile Uhliuc a anunțat că revine în echipa liberală din județ și va candida pentru un nou mandat din partea PNL. „Peste puțin timp intrăm în anul 2024, un moment foarte important din punct de vedere electoral, de care depinde și viitorul localității noastre. Doresc să-mi anunț intenția mea de a candida anul viitor pentru funcția de primar din partea PNL. Va fi de fapt revenirea mea în echipa liberală unde am activat o bună bucată de vreme. Acest anunț îl fac în primul rând pentru concetățenii mei”, a spus primarul din Brodina.

Reamintit că recent și primarul Pro România din orașul Broșteni, Alexandru Hurjui a anunțat că va candida din partea PNL pentru un nou mandat. De asemenea, primarii PMP din Marginea și Frătăuții Noi, Gheorghe Lazăr și George Olari, au declarat oficial că vor candida pentru PNL la alegerile din 2024.