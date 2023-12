Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a semnat Declarația comună în scopul sprijinirii celor trei orașe din România între care și Suceava selectate in cadrul Misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până in 2030” pentru implementarea Planurilor de Acțiune Climatică aprobate de Comisia Europeană. ”Împreună cu reprezentanți ai 5 ministere ,respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Energiei, alături de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, entitate care asigură secretariatul Comitetului de coordonare a Hub-ului Național M100, am semnat Declarația comună in scopul sprijinirii celor 3 orașe din România selectate in cadrul Misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până in 2030”: Cluj -Napoca, Suceava și București-sector 2, in implementarea Planurilor de Acțiune Climatică, aprobate de Comisia Europeană și lansării unei Misiuni în oglindă, pentru a sprijini alte 10 orașe din România in drumul către neutralitate climatică . M100 își propune sa devină o platformă de experiment, facilitare și informare, un hub de expertiză în beneficiul orașelor care se angajează in efortul de atingere a țintelor climatice până in 2030 – 2050. Expertiza va sprijini orașele selectate pe baza parteneriatului, transparenței și guvernării participative”, a explicat Lungu.