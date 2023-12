Primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, a anunțat în această dimineață că se înscrie în mod oficial în PNL Suceava. Gheorghe Lazăr a fost ales primar din partea PMP. Anunțul vine la scurt timp după ce și primarul orașului Broșteni, Alexandru Hurjui, ales din partea Pro România, a anunțat că trece la PNL.

Vă prezentăm în continuare anunțul oficial transmis de primarul din Marginea, Gheorghe Lazăr:

“Sunt primarul comunei Marginea Gheorghe Lazar, primar la primul mandat si as dori sa fac un anunt referitor la drumul meu politic viitor.

In anul 2020 am candidat si am castigat alegerile pentru functia de primar pe listele PMP. Avand in vedere ultimele evolutii ale PMP, alianta pe care a hotarat sa o faca pentru viitoarele alegeri, sfatuindu-ma cu o buna parte din electoratul din localitatea Marginea, care m-a votat, optez ca pentru viitoarele alegeri locale pentru functia de primar sa ma alatur echipei PNL, partid ai carui reprezentanti au fost alaturi de mine, m-au sprijinit si au sprijinit efectiv toate proiectele comunei Marginea.

Localitatea noastra are cele mai mari proiecte demarate in ultimii 30 ani si ma refer aici in special la marile proiecte de apa-canal si gaze naturale, urmate de proiecte de infrastructura (poduri si drumuri), energie electrica, precum si de modernizare a scolilor. Toate proiectele pe care am reusit sa le implementez la nivelul localitatii le-am realizat alaturi de echipa din primarie, cu sprijinul consilierilor locali si cu sprijinul Consiliului Judetean.

Cunosc bine programul de dezvoltare al judetului Suceava sustinut de administratia publica liberala judeteana si ma regasesc in totalitate in aceste proiecte de dezvoltare a localitatii noastre.

Asigur locuitorii localitatii Marginea ca raman atasat valorilor pe care le-am sustinut in fata lor si in 2020, dar intr-o echipa puternica, foarte bine organizata asa cum este echipa liberala, voi putea si mai bine performa pentru interesul localitatii Marginea.

Este o reponsabilitate mare si sunt constient de importanta deciziei pe care am luat-o in interesul cetatenilor localitatii. Contez foarte mult si pe sprijinul consatenilor pentru a dezvolta impreuna o comuna prospera si atractiva.

Rugamintea e sa ramaneti alaturi de noi pe drumul pe care am pornit, pentru un viitor mai bun”.