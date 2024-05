Economista Mihaela-Gabriela Iremciuc, candidat PNL pentru Consiliul Local Suceava, a declarat că a decis să intre în echipa candidatului liberal pentru Primăria Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi deoarece este sigură că acesta are toate calitățile să aducă un plus de valoare în conducerea și organizarea municipiului. Iremciuc Mihaela-Gabriela are 27 de ani și este stabilită în Suceava de 8 ani de zile, locul unde a vrut să își întemeieze o familie și despre care spune acum că îi este acasă. Este economist, studiile universitare le-a absolvit în Suceava. Ea a ținut să sublinieze faptul că are încredere că Suceava este locul în care fetița ei va crește armonios, dar și locul unde, la rândul ei, își va putea crea o familie.

“Mi-am dorit să mă implic în politică pentru a aduce idei noi în dezvoltarea acestui oraș și de ce nu, pentru a ieși din zona mea de confort. Mă consider o persoană dedicată, pozitivă și implicată în tot ceea ce îmi propun.

Sunt de părere că un consiliu local format din persoane care lucrează în toate domeniile de activitate ar aduce doar beneficii și ar forma o echipă de succes alături de noul primar. Sunt sigură că Lucian Harșovcshi are toate calitățile să aducă un plus de valoare în conducerea și organizarea orașului, lucru care deja s-a putut vedea pe perioada mandatului de viceprimar. Suceava are nevoie de o nouă viziune și de o schimbare de perspectivă.”

La rândul său, Lucian Harșovschi a declarat: „apreciez că mulți tineri au vrut să facă parte din echipa mea și vor să se implice în dezvoltarea orașului. Îi mulțumesc Mihaelei că s-a alăturat și sunt sigur că împreună cu echipa și alături de suceveni vom reuși!”