Prezent la Biroul Electoral Municipal la depunerea candidaturii lui Lucian Harșovschi pentru funcția de primar din partea PNL, deputatul Ioan Balan a avut unul dintre cele mai percutante discursuri. Balan este convins că Harșovschi va schimba din 10 iunie calitatea de viceprimar cu cea de primar și a ținut să-i amintească faptul că este el mai mare susținător al său. El l-a felicitat pe Harșovschi pentru că a reușit să coaguleze ”o echipă extraordinară la Consiliul Local Suceava” echipă care av fi dublată de una pentru Consiliul Județean care-l va avea în frunte pe președintele Gheorghe Flutur. ”Lucian, nici nu știi ce primar bun ai să fii!”, și-a încheiat discursul Ioan Balan.

”Am participat la multe depuneri de candidaturi și am participat cu bucurie. Toate s-au soldat și cu succes. Astăzi diferența este că am ceva emoții și am emoții pentru faptul că Lucian cu care am lucrat ani și ani de zile chiar de la început în politică, astăzi a devenit actorul principal în alegerile locale de aici din Suceava. Cred că pe 10 iunie Lucian își va începe treaba în calitate de primar. Știm cu toții că este viceprimar dar de pe 10 iunie va avea o calitate în plus, cea de primar. Sunt convins de lucrul acesta. Cred de altfel că Lucian Harșovschi este singurul candidat care are experiența, acumularea de cunoștințe necesare și cred că este omul care are cea mai mare nevoie să explodeze în a face din Suceava ce ar trebui să fie. De ce să nu recunoaștem de multe ori când ești în rândul doi se iscă așa o competiție și astăzi Lucian se prezintă în splendoarea forței și puterii lui politice și administrative. Eu sunt unul din cei care-l cunosc și spun că din 10 iunie în Suceava se vor întâmpla lucruri extraordinare. Lucian își dorește lucrul acesta pentru a demonstra că poate face. Poate face diferența, o viziune nouă. Vedeți că vorbește de tinerețe pentru că el nu a ieșit încă din acel personaj tânăr, exuberant, care credea totul este cu putință și care atunci când de la partid îi dădeam o activitate era primul care o ducea la îndeplinire. Știți cu toții că am avut o perioadă în care și eu mă gândeam să candidez la Primăria Sucevei și cel mare susținător al meu era Lucian Harșovschi atunci. Unele din proiectele care au izvorât atunci Lucian le-a și preluat. Mă bucur pentru asta. Lucian, da, e momentul ca astăzi să fiu unul din cei mai mari susținători ai tăi și cred că tinerețea asta de care vorbești tu starea aceasta de spirit să-i cuprindă pe toți ceilalți colegi ai tăi. O echipă extraordinară la Consiliul Local Suceava. Te felicit Lucian pentru că ai reușit lucrul acesta dar trebuie să recunoaștem că toate lucrurile acestea sunt dublate într-o echipă la Consiliul Județean cu președintele Gheorghe Flutur aici de față și care va fi un sprijin realmente pentru Lucian Harșovschi. Noi cei din PNL suntem convinși că Suceava întinerește. Lucian, nici nu știi ce primar bun ai să fii”, a declarat Ioan Balan.