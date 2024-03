Ediția de anul acesta a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc în perioada 15 – 18 august. „Facem cunoscut cu aceastã carte a noastrã, tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, cã binevoim, cu inima curatã şi luminatã şi cu toatã bunãvoința noastrã şi facem pentru pomenirea vremurilor de mult trecute Festivalul de Artã Medievalã „Ştefan cel Mare”, spre dreapta şi cinstita cunoaştere a vremurilor de mult apuse.

Între zidurile Cetății de Scaun a Sucevei vor fi vremuri tihnite şi veselie pentru tot norodul, cu danţuri, pehlivani şi întreceri ale vitejilor oşteni”, a transmis astăzi Muzeul Național al Bucovinei.

Festivalul este finanțat de Consiliul Județean Suceava, iar organizatori sunt Muzeul Național al Bucovinei și Primăria Suceava.