Iubitorii fotbalului sucevean cunosc cu siguranță un fapt clar, acela că acest oraș a avut echipă din cele mai vechi timpuri. De menționat este faptul că cea mai mare perioadă formația suceveană a petrecut-o în eșalonul doi al fotbalului românesc, adică Divizia B sau Liga a II-a. Au fost și câțiva ani de pomină în prima divizie, în care nu ne-am făcut de râs și câțiva, puțini, în care s-a jucat în Divizia C sau Liga a III-a.

În ultimii patru ani, gruparea suceveană, acum sub numele de Foresta, se chinuie realmente să repromoveze în Liga a II-a acolo unde-i este locul. Au fost tot felul de încercări, cu antrenori străini, cu conducere de pe alte meleaguri, cu jucători veniți din toată Europa, dar nu s-a reușit. Acum, sistemul de promovare este mult mai complex și presupune efort, dozaj, noroc și alte lucruri de bază, cum ar fi fondurile financiare.

Să analizăm situația actuală a echipei Foresta Suceava în sezonul competițional 2022-2023. Echipa are un președinte, Gabi Clim, parolist, pasionat și priceput, are un antrenor bun, Dorin Goian, fost căpitan al naționalei României, fără comentarii și are și echipă. Formația suceveană, cu trei etape înaintea finalului sezonului regular se află pe primul loc al clasamentului seriei I cu nouă puncte avans și mai are de jucat două partide pe teren propriu și una în deplasare, deci va termina campionatul pe primul loc și se va califica în play-off. Cum prima fază a play-off-ului presupune meciuri între primele patru clasate, nu credem că va fi o problemă accederea în faza următoare unde vor apărea echipele din seria a II-a. În această serie pentru întâietate se luptă Unirea Focșani, CSM Râmnicu Sărat și Metalul Buzău.

Prima formație se ambalează de multă vreme să promoveze în Liga a II-a, dar nu are consistență, orașul Râmnicu Sărat nu se poate compara cu Suceava, iar Buzăul mai are încă o echipă în eșalonul secund.

Pentru Foresta Suceava, așadar, este o șansă unică de a încerca promovarea în Liga a II-a, mai ales că de data aceasta are și un lot competitiv și bine pregătit. Nu mai punem la socoteală faptul că echipa suceveană are șansa de a profita de acest moment până nu se mai trezesc formațiile din Bacău și Piatra Neamț.

Întrebarea care se pune este: se vrea sau nu se vrea promovarea în Liga a II-a? Este foarte adevărat faptul că în eșalonul secund sunt 20 de echipe, dublu cât în Liga a III-a, iar deplasările sunt foarte lungi. Așadar, trebuie realizat un calcul clar al potențialului financiar.

Totuși, nu trebuie uitat faptul că în Liga a II-a evoluează grupări ca Unirea Dej, Unirea Slobozia, Viitorul Șelimbăr sau Dumbrăvița, formații care nu au nici măcar o zecime din istoria CSM-ului din Suceava.

Corect este și faptul că în proporție covârșitoare, fondurile pentru echipa Foresta Suceava, vin de la Primărie și Consiliul Local, care mai susține și alte sporturi și jocuri sportive. Acest fapt aruncă o umbră de mirare în ceea ce privește neimplicarea partenerilor din sectorul privat. Poate că orașul Suceava nu mai este ce a fost și se luptă cu multe probleme, dar județul Suceava este al doilea ca mărime din România. Unde sunt firmele private care au acumulat bani din acest județ și nu mai dau ceva înapoi la comunitate? Ce se poate spune despre județul Suceava care are cea mai mare întindere de păduri și unde peste tot unde mergi vezi lemn pentru construcții, pentru foc, pentru hârtie și celuloză și altele.

Revenind la fotbal, pur tehnic suntem la nivelul unei echipe de Ligă a II-a în acest moment, lucru demonstrat și de participarea în Cupa României acolo unde am făcut față unei formații, UTA Arad, care se descurcă și în Superligă. Problema o reprezintă fondurile financiare și dorința de a promova sau nu. Noi suntem convinși că toți suporterii suceveni visează acest lucru demult și-l doresc cu ardoare.