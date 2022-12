Poliția Suceava a transmis că după o perioadă de ,,acalmie” se constată din nou o intensificare a înșelăciunilor prin metoda accidentul, în ultimele zile, la nivelul judeţului fiind semnalate mai multe astfel de infracțiuni. Astfel, trei suceveni au fost înșelați prin această metodă cu o sumă de 16.600 de lei.

La data de 8 decembrie 2022, ora 22:52, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată de către o localnică în vârstă de 88 ani cu privire la faptul că în data de a fost înșelată prin metoda accidentul cu suma de 3400 lei. S-a stabilit că în data de 8.12.2022, în jurul orei 22:00, persoana vătămată a primit un apel pe telefonul fix, de la o persoană de sex bărbătesc care s-a prezentat a fi doctor în cadrul unei unități spitalicești. Acesta i-a relatat persoanei vătămate faptul că nepotul său a suferit un accident în urma căruia are multiple facturi și necesită transferul de urgență cu elicopterul la o clinică privată din mun. Cluj-Napoca. În continuare interlocutorul a întrebat-o ce sumă de bani deține în casă, întrucât este nevoie de toți banii pe care îi are persoana vătămată în vederea efectuării transportului cu elicopterul. Bătrâna, i-a relatat faptul că are suma de 3.400 lei, iar respectivul bărbat a precizat că va trimite pe cineva la domiciliul acesteia pentru a ridica suma de bani și după aproximativ 10 minute, la imobilul femeii s-a prezentat un bărbat care a ridicat suma de bani și a părăsit în grabă zona.

Ulterior, contactându-și nepotul bătrâna a realizat că a fost victima unei înșelăciuni. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 din Codul Penal.

Apoi, în dimineața zilei de 9 decembrie 2022, Poliţia Municipiului Suceava a fost sesizată direct de către o bătrână din Suceava cu privire la faptul că în jurul orei 2:40 a fost contactată pe telefonul fix de către o persoană necunoscută, care sub pretextul unui accident rutier în care ar fi fost implicat fiul acesteia, a înșelat-o cu suma de 5.200 lei. Polițiștii au constatat că în dimineața zilei de 9 decembrie 2022, în jurul orei 02:40, bătrâna a fost contactată pe telefonul fix de către un bărbat necunoscut care s-a prezentat ca fiind doctor în cadrul Spitalului Județean Suceava „Sfântu Ioan cel Nou” și care a informat-o cu privire la faptul că fiul ei și soția acestuia ar fi fost implicați într-un eveniment rutier grav și că necesită transportul de urgență la o unitate spitalicească din municipiul Cluj. În urma discuțiilor purtate, persoana vătămată s-a întâlnit în zona blocului unde domiciliază cu un tânăr necunoscut, căruia i-a înmânat suma de 5.200 lei. Ulterior, după ce l-a contactat direct pe fiul acesteia, a realizat că aspectele nu se confirmă și că a fost înșelată, sesizând în acest sens, Poliția Municipiului Suceava.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de „înșelăciune”, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul Penal.

Tot pe 9 decembrie, în jurul orei 18:00 , Poliţia Municipiului Suceava a fost sesizată direct de către un bătrân din Suceava cu privire la faptul că în aceleiași zile în jurul orei 01:30, a fost contactat pe telefonul fix de către o persoană necunoscută, care sub pretextul unui accident rutier în care a fost implicat fiul acestuia, l-a înșelat cu suma de 8.000 lei. Persoana vătămată locuiește singură, iar în dimineața zilei de 09.12.2022, în jurul orei 01:18, a fost contactat pe telefonul fix de către un bărbat necunoscut care s-a prezentat ca fiind doctor în cadrul Spitalului Județean Suceava „Sfântu Ioan cel Nou” și care l-a informat cu privire la faptul că fiul său ar fi fost implicat într-un eveniment rutier grav și că este nevoie de o sumă considerabilă de bani pentru operaţie. În urma discuțiilor purtate, persoana vătămată s-a întălnit în faţa blocului unde domiciliază cu un tânăr necunoscut, câruia i-a înmănat suma de 8000 lei într-un plic. Ulterior, în jurul orelor 08:00 persoana vătămată a contactat-o telefonic pe nora sa, a întrebat-o pe aceasta de starea fiului său și a realizat că aspectele nu se confirmă și că a fost înșelat. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de „înșelăciune”, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul Penal.

Metoda „Accidentul” reprezintă schema prin care un necunoscut, care de obicei se dă drept avocat, medic, poliţist sau amic, contactează telefonic rudele unei persoane despre care povestesc că a fost implicată într-un accident rutier grav sau o altă ilegalitate şi că rudele respective trebuie să plătească urgent victimelor accidentului o anumită sumă de bani pentru eliberarea rudei din arest sau pentru a o scăpa de la închisoare (de obicei fiul celor apelaţi telefonic).

Victimele acestui tip de infracțiune sunt, în general, persoane în vârstă, cărora, în momentul în care răspund apelului telefonic, li se aduce la cunoştinţă un scenariu de natură să producă o stare emoțională puternică, afirmându-se faptul că fiul sau fiica ar fi fost implicaţi într-un grav accident rutier. Victimele sunt contacatate de regulă la ore târzii, astfel încât infractorii să poată profita de starea de derută și totodată, să fie îngreunată de către victime contactarea potențialelor rude implicate în accidente sau alte evenimente presupuse.

În această situaţie creată, persoana vătămată este determinată să depună diferite sume de bani la societăți de curierat financiar, pe numele unor persoane sau să înmâneze direct sumele de bani către anumite persoane indicate.

Este normal ca orice părinte să-şi ajute copilul aflat în nevoie. Însă, înainte de a efectua orice demers în acest sens, este bine să verificaţi informaţiile primite. În prezentul tip de înşelăciune, infractorii se bazează în primul rând pe puternica reacţie emoţională pe care vestea dată o produce, şi anume starea de şoc şi teama; acestea sunt elementele pe care mizează răufăcătorii, ştiind că majoritatea oamenilor acţionează precipitat în asemenea situaţii.

Astfel, mizând pe o stare de tulburare profundă pe care o poate avea orice persoană la aflarea unei veşti că unei persoane dragi i s-a întâmplat ceva, infractorii contactează telefonic victimele, se recomandă de regulă a fi avocaţi, medici sau chiar poliţişti şi le relatează persoanelor înşelate că cineva drag a suferit un accident sau alte evenimente neplăcute şi că este necesar pentru acordarea asistenţei juridice sau medicale, transmiterea de urgenţă a unei sume de bani. Evident unii cetăţeni, profund emoţionaţi de primirea unei asemenea veşti, transmit infractorilor, în urma indicațiilor telefonice primite, sumele de bani solicitate. În cele din urmă, victimele își dau seama că au fost înșelate, și că evenimentul neplăcut nu a avut loc, dar rămân cu paguba materială şi şocul emoţional survenit în urma aplicării acestui mod de operare.

Trebuie remarcat, că în urma activităţilor preventive şi de informare intense, tot mai multe persoane au dat dovadă de luciditate şi responsabilitate şi au sesizat imediat poliţia.

Polițiştii suceveni vin în ajutorul cetățenilor și le recomandă ca, în situația în care primesc un telefon în care sunt anunțați că o rudă a fost implicată într-un accident, să nu se impacienteze și să verifice veridicitatea informației, în primul rând apelând ruda care ar fi fost implicată în accident sau alte persoane apropiate acesteia. Dacă situația prezentată prin telefon se dovedește a fi ireală, trebuie anunțată în cel mai scurt timp poliția, la telefonul unic de urgențe 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție, reținând cât mai multe date utile în anchetă.

Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la măsurile preventive pe care cetăţenii trebuie să le ia în cazul în care sunt abordaţi prin această metodă şi să nu dea curs unor astfel de solicitări.

În primul rând trebuie ştiu faptul că, în cazul unui accident, nu există noţiunea de plată a unor despăgubiri, decât în urma unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau dacă este făcută prin intermediul unor societăţi de asigurări. Orice accident/eveniment de circulaţie are două variante de soluţionare. Prima este autosesizarea poliţiştilor cu privire la un eveniment rutier sau depunerea unei plângeri la unitatea de poliţie care se va ocupa mai departe de cazul respectiv, în condiţiile legii. În cazul în care există doar pagube materiale, poate opera înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie.