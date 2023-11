În fiecare an, Black Friday aduce cu sine o explozie de reduceri și oferte tentante, iar pasionații de lectură au toate motivele să se bucure. În această zi de shopping frenetic, cărțile devin protagoniste, iar reducerile deschid uși către lumi noi și aventuri literare.

Editura Publisol vă invită să descoperiți universul cărților la prețuri excepționale pe tot parcursul lunii noiembrie. Cele mai căutate și apreciate cărți ale editurii, beneficiază acum de reduceri de până la 70%. Indiferent că vă doriți un thriller captivant, o poveste de dragoste tulburătoare sau o călătorie în lumea fantastica, vei găsi titlurile dorite la prețuri de neratat.

Pregătiti lista de lecturi și descoperiți ofertele pe care editura Publisol le-a pregătit pentru cititori în universul cărților.

Seriile de cărți polițiste: Haralamb Zincă, Horia Tecuceanu, Petre Sălcudeanu, Leonida Neamțu

Iubitorii seriilor de romane polițiste semnate de Haralamb Zincă, Leonida Neamțu, Horia Tecuceanu și Petre Sălcudeanu, au ocazia de a-și completa colecția preferată, toate cărțile având acum prețuri unice de 5, respectiv 6 lei. De asemenea, pachetele promoționale sunt o oportunitate unică de vă îmbogăți biblioteca personală. Astfel, pachetul cu toate cele 15 cărți semanate Horia Tecuceanu este disponibil la prețul special de 97.70 lei; pachet cu 20 de cărți semnate Haralamb Zinca este acum 199,90 lei, pachetul cu 14 cărți semnate Petre Sălcudeanu este doar 72,90 lei, iar pachetul cu 19 cărți scrise de Leonida Neamțu are un preț special de 99,90 lei.

Colecția FeminIN

Ioana, Rusoaica, Mara, Adela, Adam și Eva, Donna Alba, Jocurile Daniei, Femei, Chira Chiralina, romane scrise cu precădere în perioada interbelică, în care personajul central este unul de sex feminin. Colecția nu reprezintă o odă a eternului feminin, ci, dimpotrivă, aduce în prim-plan modul în care femeia era percepută, prin intermediul literaturii, în România: muză, iubită, adorată, ori mamă, gospodină, copilă, dar niciodată eroină. Colecția cu 9 romane este beneficiază de un preț special de 89,90 lei.

Memorii, biografii:

Theresa May. Un prim-ministru pentru Brexit, de Anthony Seldon și Raymond Newell. Bucurându-se de un acces fără egal la informații venite atât de la aliații, cât și de la rivalii Theresei May, autorul scoate la iveală modul dezastruos în care au fost purtate negocierile pentru Brexit, faptul că Theresa May nu a realizat nimic din platforma sa pe plan intern și relațiile tensionate ale acesteia cu liderii internaționali. Cartea are o prefață semnată de doctoral în istorie Florian Banu. Preț special: 12 lei.

Erdoğan și criza Turciei moderne, de Soner Çağaptay este povestea „sultanului” care a construit Turcia contemporană. Autorul urmărește parcursul politic al lui Recep Tayyip Erdoğan, de la absolventul de colegiu musulman, dezorientat de societatea modernă, la exponentul mișcării politice islamiste. Çağaptay radiografiază istoria mai recentă sau mai îndepărtată a Turciei, neevitând să vorbească deschis despre liberalism, kemalism, gülenism, dar și despre spinoasa problemă kurdă. Cartea are o prefață semnată de doctoral în istorie Florian Banu. Preț special: 8 lei.

Femei de succes: Theresa May și Melania Trump

Melania Trump și Theresa May sunt două femei de succes care au jucat roluri importante în lumea politică și socială, fiecare în propriul fel. Deși din medii și contexte diferite, există anumite asemănări notabile între ele.

Atât Melania Trump, cât și Theresa May au demonstrat o puternică determinare și ambiție în carierele lor. Melania, ca soția unui magnat imobiliar și apoi ca Prima Doamnă a Statelor Unite, a trebuit să facă față unei presiuni considerabile și să se afirme într-un mediu politic dificil. Theresa May, pe de altă parte, a devenit prima femeie prim-ministru al Marii Britanii după Margaret Thatcher și a trebuit să gestioneze situații complexe, inclusiv procesul Brexit.

Ambele femei au ocupat poziții de vârf în politică și au avut un impact semnificativ asupra deciziilor și politicii din țările lor. Melania a folosit platforma sa de Prima Doamnă pentru a promova cauze importante, cum ar fi combaterea abuzului de substanțe și prevenirea hărțuirii online. Theresa May a fost liderul Partidului Conservator și prim-ministrul Marii Britanii într-un moment crucial al istoriei țării.

Melania Trump și Theresa May au fost subiecte de interes pentru modă și stilul lor personal. Melania Trump a fost celebră pentru eleganța ei și pentru modul în care a promovat designerii americani în timpul mandatului soțului ei. Theresa May a fost cunoscută pentru pasiunea ei pentru pantofi și pentru garderoba ei bine aleasă, care a reflectat un stil conservator britanic.

Melania Trump și Theresa May sunt două femei de succes care au avut un impact semnificativ în domeniile lor respective și au arătat că determinarea, ambiția și capacitatea de a face față provocărilor pot duce la realizări remarcabile în lumea politică și socială. Setul cu cele 2 carti este disponibil pe site-ul editurii Publisol, la pretul special de 34,90 lei.

Cărți pentru copii

Editura Publisol a pregatit oferte speciale si pentru micii cititori pasionați acţiune și farse amuzante. Adevărații porumbei, o colecție de 6 volume de benzi desenate despre o echipă formidabilă care protejează orașul, rezolvă mistere și luptă cu infractorii, este disponibila la pretul special de 54,90 lei. Ofera include pe langa cele 6 volume si 2 caiete cadou si caseta de colectie.

Romane captivante

Dacă sunteti fascinati de viețile liderilor și personalităților istorice, acum este momentul perfect pentru a adăuga romane captivante la colecția de cărți.

Un Stradivarius de la Goebbels, de Yoann Iacono – O vioară presupusă a fi opera lui Stradivarius, îi este oferită tinerei muziciene Nejiko Suwa de către Joseph Goebbels, în 1943, pentru a pecetlui apropierea dintre Germania nazistă și Imperiul Japoniei. Însă, întrucât face parte din bunurile confiscate evreilor în timpul războiului, lui Nejiko Suwa îi va fi , într-adevăr, greu să îmblânzească acest instrument, vioara comportându-se de parcă ar avea un suflet și o personalitate proprii, împrumutate de la cel care a cântat la ea anterior. Pret special: 6 lei.

Tovarășul Koba, Robert Littell – În Moscova anului 1953, un băiat de zece ani și jumătate, naiv, dar plin de spirit, este nevoit să se ascundă de NKVD în camerele secrete ale Casei de pe Splai, o construcție imensă care adăpostea sute de nomenclaturiști, funcționari de partid și ofițeri. Acolo îl cunoaște pe Koba, un bătrân care știe o mulțime de lucruri despre Stalin. Între cei doi se leagă o prietenie ciudată, în care bătrânul pare interesat să își prezinte și latura agreabilă a personalității sale, iar Leon încearcă să afle cât mai multe despre lucruri „despre care nu vă învață la școală”. Adică despre fete, poeme, dragoste, sex, dar și despre Revoluția bolșevică, Lenin, Troțki sau despre moartea prin înfometare a milioane de țărani ucraineni. Pret special: 6 lei.

Editura Publisol a pregătit oferte speciale și pentru iubitorii romanelor de dragoste, cărților thriller, romanelor de spionaj și cărților istorice. Astfel, seria de 5 cărți Cere-mi ce vrei de Megan Maxwell beneficiază de un preț special de 59,90 lei, iar colecția cu cele 3 thrillere de excepție: “Fright Night – O noapte de groază de Maren Stoffels”, “Escape Room de Maren Stoffels” și “Bună dimineața, Veronica! de Ilana Casoy și Raphael Montes”, are acum un preț special de 49,90 lei.

Luna noiembrie este o luna de sărbătoare pentru iubitorii de cărți, o ocazie perfectă de vă extinde biblioteca și de a explora lumile captivante oferite de cuvinte. Așadar, pregătiti-vă lista de dorințe și umpleți coșul virtual cu comori literare la prețuri de poveste. Toate ofertele sunt disponibile pe site-ul editurii Publisol.