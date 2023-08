Electrica, BRK Financial Group si Roca Industry au fost selectate in noul program de sprijin pentru imbunatatirea relatiei cu investitorii si de crestere a lichiditatii actiunilor companiilor listate la bursa. Acesta este un program comun al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Bursei de Valori Bucuresti (BVB);

Cele 3 companii vor beneficia de consultanta pentru imbunatatirea vizibilitatii si lichiditatii in piata de capital, oferite de compania VERTIK. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si VERTIK au selectat trei companii care vor participa in programul „Investor Relations and Liquidity Support Programme”, lansat in Romania la inceputul acestui an. In cadrul programului de sprijin pentru imbunatatirea relatiei cu investitorii si de crestere a lichiditatii actiunilor companiilor listate la bursa au fost selectate Societatea Energetica Electrica (simbol BVB: EL), BRK Financial Group (simbol BVB:BRK) si Roca Industry Holding (simbol BVB: ROC1). Cele 3 companii vor beneficia de consultanta oferita de echipa de consultanti profesionisti VERTIK pentru realizarea unei strategii de IR, cu scopul de a imbunatati vizibilitatea si lichiditatea acestora in piata de capital.

Attila Toth, Director, Capital & Financial Markets Development Team, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare: „Felicitam companiile selectate in program care vor primi sprijin concret, adaptat nevoilor lor, in ceea ce priveste creionarea unei strategii de IR – Investor Relations, credem noi, cu impact asupra atractivitatii companiei in piata de capital. Succesul companiilor listate depinde de modul in care acestea reusesc sa construiasca o piata activa pentru actiunile companiei, care mentin atentia investitorilor si atrag noi investitori.”

Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti: „Ne bucura interesul ridicat al celor 12 emitenti care au aplicat in cadrul Programului, pentru imbunatatirea relatiei cu investitorii, pe care o consideram cheie in dezvoltarea pietei noastre de capital. BVB a atras in ultimii ani numerosi investitori individuali, in timp ce activele administrate de investitorii institutionali sunt in crestere. Prin urmare, este nevoie de companii de succes si echipe profesioniste de management care pot livra si comunica rezultate.”

Alexandru Chirita, CEO Electrica: „Electrica, unul dintre liderii sectorului energetic, singurul furnizor, producator si operator de distributie de energie electrica listat in Romania, lucreaza la o noua strategie corporativa pe termen mediu si lung, care, pe langa activitatile principale, va fi centrata pe regenerabile si sustenabilitate. Ne dorim ca relatia cu investitorii sa fie parte integranta din aceasta, cu rol cheie in cresterea valorii de piata a companiei, prin cresterea lichiditatii si vizibilitatii in piata de capital. Suntem incantati sa avem in acest demers suportul BERD, partenerul nostru inca de la listarea din 2014. ”

Monica Ivan, CEO BRK Financial Group: „In dubla noastra calitate de companie listata si intermediar activ pe segmentul operatiunilor de finantare a potentialilor emitenti, cu rezultate deosebite in ultimii ani, dorim sa identificam noi sinergii prin imbunatatirea propriei relatii cu investitorii, cat si prin transferul know-how-ului astfel dobandit catre companiile antreprenoriale pe care le asistam in demersurile lor de listare si post-listare.”

Ioan-Adrian Bindea, Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie ROCA Industry: „Vizam transferul pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti la mai putin de 2 ani de la listare, perioada in care am avut o evolutie accelerata a afacerilor, atat prin crestere organica, cat si prin achizitia a 6 companii. In tot acest timp am fost in permanenta preocupati sa atragem noi investitori, asigurandu-ne ca mentinem o comunicare transparenta. ROCA Industry este primul holding de materiale de constructii listat la bursa din Romania, care dezvolta si scaleaza afaceri antreprenoriale romanesti transformandu-le in campioni regionali. In toate demersurile noastre acordam o atentie deosebita politicilor de sustenabilitate, iar in acest scop dezvoltam o strategie complexa pe termen lung, cu accent pe o buna guvernanta corporativa, pentru a putea genera performanta in industria romaneasca si pe piata de capital.”

„Investor Relations and Liquidity Support Programme” este gestionat in calitate de consultant principal de Daniela Serban, Managing Partner VERTIK, impreuna cu o echipa de consultanti cu o experienta cumulata de 60 de ani in IR si PR. Programul vizeaza imbunatatirea vizibilitatii in piata de capital a companiilor listate selectate. Programul este sustinut financiar in proportie de 80% prin KTACF – Programul de cooperare tehnica pentru dezvoltarea pietelor de capital, finantat de Guvernul Coreei.

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Bursa de valori Bucuresti (BVB) au lansat programul in Romania, in ianuarie 2023 si este estimat sa se incheie la inceputul anului viitor.

Despre VERTIK:

Compania VERTIK ofera servicii integrate de consultanta, pentru strategii si activitati de Relatii cu Investitorii si Relatii Publice. Serviciile oferite sunt adaptate fiecarei companii in parte, puse in aplicare de o echipa de profesionisti. Compania colaboreaza cu companii listate atat pe Piata Principala, cat si pe AeRO, precum si cu cele interesate de emiterea de actiuni sau obligatiuni.

Despre Bursa de Valori Bucuresti:

Bursa de Valori Bucuresti, institutie fundamentala a pietei de capital, este singurul operator de piete de valori mobiliare din Romania. Bursa de Valori Bucuresti, companie listata pe propria piata din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde si Depozitarul Central, institutia responsabila pentru operatiunile de registru si decontare in Romania, iar in octombrie 2019 a luat fiinta contrapartea centrala CCP.RO, institutie care va prelua functia de compensare a tranzactiilor cu valori mobiliare in Romania si care va contribui la relansarea pietei de produse derivate la bursa locala. Capitalizarea bursiera cumulativa a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (locala si internationala) depaseste 58 miliarde EUR (date la 1 august 2023), In anul 2022 indicele BET a ajuns la 20 de companii, pentru prima data in istoria sa. Incepand de luna aceasta, Romania va avea 14 companii listate incluse in indicii FTSE Russell dedicati pietelor emergente si 12 companii romanesti incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Indexes), odata cu listarea recenta a Hidroelectrica. Pentru mai multe informatii despre Bursa de Valori Bucuresti, va rugam sa consultati www.bvb.ro

Despre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare:

BERD este o banca multilaterala care promoveaza dezvoltarea sectorului privat si a initiativei antreprenoriale in 38 de economii, de pe trei continente. Banca este detinuta de 71 de state, precum si de UE si BEI. Investitiile BERD urmaresc sa faca economiile din regiunile sale competitive, bine guvernate, verzi, incluzive, reziliente si integrate. Pana in prezent, BERD a investit peste 10 miliarde de euro in peste 500 de proiecte din Romania.