La 72 de ani, Elena Merișoreanu s-a confruntat anul acesta cu mai multe probleme de sănătate. La sfârșitul lunii septembrie a fost diagnosticată pozitiv cu Covid-19, fiind internată la spitalul Matei Balș. În luna mai artista s-a operat și de fiere, fiindu-i scoase atunci cele 60 de pietre care ar fi putut să îi pună viață în pericol, apoi a avut probleme și cu picioarele. Dar viața merge înainte! Elena Merișoreanu se simte bine acum după toată agitația cu problemele de sănătate și intenționează să se opereze și la celălalt picior. Ce mărturisiri ne-a făcut vedeta, aflați din interviul exclusiv pentru Click!

Click! Cum vă simțiți acum, după coronavirus? Ați rămas cu probleme de sănătate, aveți restricții din partea medicilor?

Elena Merișoreanu: Eu am ieșit foarte bine din spital, mulțumesc bunului Dumnezeu și medicilor de la Matei Balș, care m-au îngrijit extraordinar, nu numai pe mine, ci pe toată lumea. Îi prețuiesc pe medici pentru că fac eforturi ieșite din comun ca să salveze vieți. Dacă nu m-aș fi dus la timp la spital, și așa m-am dus foarte târziu, astăzi nu mai vorbeam, nu mai eram… Am făcut pneumonie cu 8% puțin, dacă mai stăteam…și am ieșit de la spital cu 0%, saturația 99… Acum, ce-i drept, cam obosesc, dar trebuie să fim atenți că asta e o boală după care nu cred eu că nu rămânem cu ceva. Pentru cei tineri e mai ușor, dar eu la vârsta mea trebuie să am foarte mare grijă, sunt foarte selectivă și la televiziuni, la spectacole nu mai vorbesc. Am avut Revelioane, am refuzat, a trebuit să plec în Australia, am contramandat tot, trebuia să merg, că am un fin acolo care face 3 ani și tot îmi trimit bilete să mă duc să îi tai moțul, dar nu m-am dus de frică, până acum au fost și ei într-o carantină totală, dar acum le-a dat drumul.

