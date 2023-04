Doi elevi medaliați cu aur la Olimpiada Internațională de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori au fost premiați, astăzi, cu câte 10.000 de lei, de primarul Sucevei Ion Lungu și de viceprimarul Lucian Harșovschi. Este vorba despre Rafaela Barac Bologa, din clasa a X-a și David Palaghianu, din clasa a VIII-a. Ambii învață la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”. Rafaela Bologa a fost învingător absolut al probei observaționale de noapte, iar David Palaghianu al celei de zi.

