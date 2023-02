În cadrul evenimentului ACROSS HEART FAILURE – Expert Meeting 2023, specialiști valoroși la nivel național si internațional au prezentat cele mai inovative terapii disponibile pentru tratamentul pacienților cu insuficiență cardiacă

Lectori prestigioși din România și din afara țării au prezentat principalele beneficii ale tratamentului cu Empagliflozin, cât și importanța acestuia în atingerea celor mai bune rezultate pentru pacienți cu insuficiență cardiacă. Cu denumirea comercială Jardiance, Empagliflozin este primul tratament aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) care a demonstrat reducerea riscului pentru deces cardiovascular sau de spitalizare pentru insuficiență cardiacă, atât la pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă (ICFEr), cât și la cei cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție prezervată (ICFEp).

În data de 2 Februarie a avut loc în București evenimentul Across Heart Failure – Expert Meeting 2023, organizat de compania Boehringer Ingelheim. Aflat la cea de-a doua ediție din România, evenimentul este deja unul de tradiție la nivel internațional, reunind anual, sub egida Academiei pentru Riscuri Cardiovasculare, Obiective și Studii de Siguranță în Insuficiența Cardiacă, cei mai buni specialiști din domeniu.

Prof. Dr. Ovidiu Chioncel, Profesor Universitar Doctor la UMF Carol Davila, Șef secție cardiologie 1 și USTACC la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, susține cu această ocazie: „Insuficiența cardiacă este o afecțiune complexă, care diferă de la pacient la pacient și care, din nefericire, este asociată cu un număr foarte mare de spitalizări și decese, peste tot în lume. Tratamentul cu această nouă clasă terapeutică, SGLT2 inhibitori/gliflozine, scade numărul de internari și crește semnificativ supraviețuirea pacienților care suferă de insuficiență cardiacă, indiferent de gradul sau tipul afectării cardiace, ajutând pacienții în diferite stadii de evoluție a acestei boli. Scăderea mortalității și a internărilor sunt însoțite de îmbunătățirea substanțială a calității vieții, efecte ce apar rapid în primele săptămâni după administratrea terapiei.”

Doar în Europa, insuficiența cardiacă afectează mai mult de 15 milioane de persoane, în timp ce la nivel global numărul celor afectați depășește 60 de milioane. Această afecțiune reprezintă cauza principală de spitalizare la acești pacienți, cu un număr ce depășește peste 2 milioane de internări anual. (i)

În completare, Profesorul Dragoș Vinereanu, Președinte al Fundației Române a Inimii, a afirmat faptul că: „Rezultatele medicației cu Empagliflozin arată reducerea obiectivului combinat format din mortalitatea cardiovasculară și spitalizările pentru insuficiența cardiacă, în toate formele de insuficienţă cardiacă. În acest fel, empagliflozin deschide o nouă linie terapeutică la pacienții cu diferite forme de insuficiență cardiacă.”

Cercetările estimează că aproximativ jumătate din totalul de pacienți suferă de insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție prezervată (ICFEp) (ii), singura patologie din medicina cardiovasculară care, până de curând nu a avut opțiuni terapeutice aprobate, în baza prevalenței ridicate și a prognosticelor nefavorabile ale pacienților cu acest diagnostic (iii).

„Jardiance (empagliflozin), primul tratament aprobat care a dovedit clinic reducerea riscului pentru deces cardio-vascular și spitalizare pentru insuficiență cardiacă atât la pacienții cu ICFEr, cât și la cei cu ICFEp, reprezintă o terapie care ajută la salvarea vieților, aducând speranță și optimism celor care se confruntă cu această patologie, de la pacient la comunitatea medicilor”, a afirmat Jan Hendrik Sitz, General Manager al sucursalei Boehringer Ingelheim România.

Jardiance este menționat în ghidurile americane cu cel mai înalt nivel de recomandare și evidență dintre terapiile disponibile pentru întreg spectrul de fracție de ejecție a ventriculului stâng (FEVS), iar ghidurile terapeutice ale Societății Europene de Cardiologie recomandă acest tratament ca terapie de bază la pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă (ICFEr), cu sau fără diabet zaharat, până la o rată a filtrării glomerulare de 20mL/min/1.73m2.

Despre insuficiența cardiacă

Insuficiența cardiacă este o afecțiune progresivă, debilitantă și cu potențial letal care apare atunci când inima nu poate asigura o circulație adecvată pentru a îndeplini necesitățile de sânge oxigenat ale organismului sau, pentru a realiza acest lucru, necesită un volum crescut de sânge, ceea ce duce la acumularea de lichid (congestie) în plămâni și țesuturile periferice (iv). Este o afecțiune extrem de răspândită, care afectează mai mult de 60 de milioane de persoane la nivel global, număr care este preconizat să crească pe măsura îmbătrânirii populației (v).

Despre Boehringer Ingelheim

Dezvoltarea unor medicamente noi se află în centrul activității noastre. Fiind o companie farmaceutică de top la nivel mondial, cu activitatea concentrată pe cercetare, creăm valoare prin inovație, în domenii medicale cu nevoi neacoperite. Fondată în 1885 ca o companie de familie, Boehringer Ingelheim are planuri de dezvoltare pe termen lung. Aproximativ 52 000 de angajați din peste 130 de țări își aduc contribuția în fiecare zi, în cele trei domenii de activitate: Medicină Umană, Medicina Animalelor și Producție Biofarmaceutică cu Contract.

References

i Health Policy Partnership. Heart failure policy and practice in Europe. Available at: https://www.healthpolicypartnership.com/app/uploads/Heart-failure-policy-and-practice-in-Europe.pdf Accessed: March 2022.

ii Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014 Jul;16(7):501.

iii Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: Current State and Future Directions. JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97–112.

iv American Heart Association. Types of Heart Failure. Available at: https://www.heart.org/en/health-topics/heart- failure/what-is-heart-failure/types-of-heart-failure. Accessed: August 2