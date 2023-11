Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, i-a recomandat unei enoriașe o bogată bibliografie pentru a citi ca să afle răspunsul la întrebarea filozofică ”ce anume este omul?”.

”Vă scriu prima oară și mă bucur așa de mult. Întotdeauna citesc scrierile Înaltpreasfinției voastre și le găsesc pline de lumină și sens. Întrebarea mea este legată de ceva ce nu înțeleg și aș vrea mult să pot înțelege. Ce anume este Omul? Ce calități sau atribute sunt absolut categoric indispensabile și inalienabile pentru a putea defini o creatură umană ca ființă omenească? Fără de care atribute un om și-a pierdut umanitatea sa dată de Creator? Vă mulțumim pentru toată lumina pe care o împărtășiți tuturor neîncetat”, a scris enoriașa.

”Necunoscându-vă, îmi este destul de greu să vă dau un răspuns care să vă mulțumească. Totuși, v-aș recomanda să citiți Viețile Sfinților și Filocaliile, dar și unele lucrări de antropologie creștină: „Omul – animal îndumnezeit” de Panayotis Nellas, „Vârstele vieții spirituale” de Paul Evdokimov și, bineînțeles, „Iisus Hristos sau restaurarea omului” de părintele Dumitru Stăniloae”, i-a răspuns IPS Calinic.