La Portalul Memorial Golgota Neamului – „Fântâna Albă” de la Mănăstirea Putna au fost comemorați luni, 1 aprilie, eroii martiri de la Fântâna Albă la îmlinirea a 83 de ani de la masacru. Slujba de comemorare a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu starețul Mănăstirii Putna, Velnic Melchisedec. Evenimentul a beneficiat și de un moment artistic susținut de elevii școlii din Putna și cei ai Liceului Tehnologic ”Mihai Nistor” din Vicovu de Sus. De față au fost prezenți mai mulți primari printre care cel al comunei Putna, George Coroamă, al orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț dar și vicepreședintele Consiliului Județean, Nicuali Barbă. Toți a depus coroane de flori la finalul ceremonialului. Primarul Coroamă a ținut să sublinieze ce a însemnat momentul Fântâna Albă pentru istoria neamului românesc și cât de important este să ne omagiem eroii.

”De fiecare dată acest eveniment de 1 aprilie aici la Mănăstirea Putna are o mare încărcătură cu multă emoție și dată fiind însemnătea lui comemorarea unor eroi martiri ai neamului, ai unor oameni care au murit care nu au dorit să trăiască sub ocupație bolșevică. Dosarul de la Fântâna Albă rămâne pentru istoria noastră un episod negru, un moment care a încălcat într-un mod grosolan libertatea oamului. Momentul de la Fântâna Albă este un exemplu și o spun fără rezerve despre ceea ce a însemnat sistemul bolșevic, un sistem datorită căruia neamul românesc a avut mult de suferit: crime, masacre, deportări, teritorii ocupate, lagăre de concentrare. Rămîi uimit să vezi în vremurile noastre adepți ai acestui sistem oameni care împărtășesc încă aceste opinii pro-răsăritene să nu spun altfel. Astăzi ne-am întâlnit aici să-i omagiem pe eroii de la Fântâna Albă să ne amintim de ai pentru că așa cum spunea Nicolae Iorga omul nu moare când e coborât sub pământ ci atunci când îl uităm, nu moare când îl îngropăm în pământ ci când îl îngropăm în uitare. Să nu-i uităm pe eroii noștri. Mulțumim părintelui stareț care s-a îngrijit să aibă loc acest eveniment aici la Putna unde au loc și multe alte evenimente marcante ale neamului românesc. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii martiri de la Fântâna Albă și pe eroii neamului românesc”, a transmis George Coroamă.

În 1 aprilie 1941, circa 3.000 de români din nordul Bucovinei, ocupată de URSS în urma pactului Ribbentrop-Molotov, au dorit să treacă granița în patria mamă. Majoritatea au fost uciși la Fântâna Albă, de către grănicerii sovietici.