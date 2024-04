Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi, a anunțat că au demarat lucrările de reabilitare și modernizare pe strada Tipografiei. „Un nou covor asfaltic, noi locuri de parcare, refacem accesul la scările de bloc, dar și trotuarele, schimbăm stâlpii de iluminat și curățăm spațiul verde de improvizațiile nedorite. Nu ne oprim aici. Continuăm!”, a spus Harsovschi.

