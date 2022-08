Primarul de Rădăuți, Bogdan Loghin, invită cetățenii dar și turiștii la Târgul Olarilor care se desfășoară în perioada 26-28 august în centrul municipiului și anunță totodată că la ediția din acest an nu vor fi spectacole pentru că banii au fost dirijați pentru repararea centralei de termoficare astfel încât populația să nu aibă probleme cu căldura la iarnă. ”Invit toți rădăuțenii și nu numai a Târgul Olarilor Ediia a 39-a care desfășoară în centrul municipiului Rădăuți. Fac precizarea că în acest an nu am alocat bani pentru a aduce artiști, montat scene și pentru a face alte evenimente de genul acesta pentru că prioritatea zero este să dirijăm banii în repararea centralei de termoficare. Astfel ne vom asigura că iarna care vine rădăuțenii să nu aibă parte de disconfort din acest punct de vedere. În același timp vreau să-i asigur pe toți că la anul va fi o ediție la care ne vom apleca cu mai multă atenție și cu mai multe fonduri find a -40-a și va fi una de excepție”,a declarat Loghin.

Primăria municipiului Rădăduți în parteneriat cu Muzeul Etnografic ”Samuil și Eugenia Ioneț”, Casa Municipală de Cultură și Centrul Cultural Bucovina organizează în perioada 26 – 28 august 2022, cea de-a XXXIX-a ediție a Târgului Olarilor – „Ochiul de Păun”. Potrivit primarului Bogdan Loghin, la târg participă ceramiști din centrele de ceramică Horezu, Brașov, Arad, Mureș, Corund, Deva, Dej, Galați, Pașcani, Marginea, Botoșani, Dorohoi, Baia Mare, Miercurea Ciuc, Harghita, Timișoara, Rădăuți, Cernăuți-Ucraina, Republica Moldova-Drochia și Chișinău, Liliceni, Cluj-Napoca.