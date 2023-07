Un rucsac burdușit cu 100.000 de dolari. Asta a găsit un echipaj mobil al Sectorului Poliției de Frontieră Siret la o femeie de 47 de ani cu dublă cetățenie româno-ucraineană. Femeia care circula pe jos a fost prinsă la 50 de metri de Vama Siret. Aceasta le-a spus polițiștilor că banii sunt ai ei dar nu i-a declarat în vamă. Femeia rucsacul cu bani au fost predate lucrătorilor Biroului Vamal Siret pentru a lua măsurile legale.

