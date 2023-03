Femeile din Adâncata vor fi sărbătorite pe 8 Martie la căminul cultural din comună. Primarul Viorel Cucu a precizat că doamnele și domnișoarele din comuna Adâncata sunt așteptate pe 8 martie, începând cu ora 12:00, la Căminul Cultural, acolo unde primăria le-a pregătit mai multe surprize. Viorel Cucu a spus că femeile care vor fi prezente la acest eveniment vor primi buchete de flori și vor avea parte și de alte surprize. Primăria le va oferi doamnelor și domnișoarelor și o masă festivă. „Este un eveniment pe care l-am organizat în fiecare an de când am preluat mandatul de primar al comunei Adâncata, mai puțin în cei doi ani de pandemie. Toate doamnele și domnișoarele sunt așteptate pe 8 martie la Căminul Cultural pentru a le sărbători așa cum se cuvine în această zi dedicată lor”, a declarat primarul comunei Adâncata.

