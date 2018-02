In termeni populari, ficatul gras sau steatoza, in termeni medicali, este o boala a ficatului care apare atunci cand se acumuleaza mai multe grasimi la nivelul acestuia decat este normal. Daca, in plus, apare si o cresterea a enzimelor hepatice, numite transaminaze, boala capata denumirea de steatohepatita si poate degenera in ciroza si chiar cancer la ficat.

Ficatul gras se traduce prin acumularea de trigliceride si lipide la nivelul hepatocitelor si apare atunci cand metabolismul functioneaza defectuos, existand dezechilibre mari intre aportul energetic si arderi prin afectarea mitocondriilor, insulino-rezistenta sau prin afectarea enzimelor implicate in acest proces metabolic.

Considerat un organ care nu prezinta simptome evidente, exista totusi semnale care dau de inteles ca ficatul sufera.

Ficatul gras este de doua tipuri:

– steatoza alcoolica

– steatoza non-alcoolica

In cazul steatozei alcoolice principalul raspunzator pentru aceasta afectiune este alcoolul. Atunci cand se depaseste nivelul de 20 de g pe zi la femei si 30 de g pe zi la barbati se instaleaza steatoza alcoolica. De altfel, alcoolul este principala cauza a steatozei alcoolice, in tara noastra. In stadiu mai avansat, hepatita alcoolica prezinta simptome, precum o stare generala proasta, icter si in cazuri mai rare, durere in zona ficatului.

Steatoza non-alcoolica se instaleaza atunci cand metabolismul este dat peste cap, isi face aparitia obezitatea, te confrunti cu intoleranta la glucoza si diabet zaharat ori dislipidemie.

De asemenea, in afara de consumul in exces de alcool si alte disfunctii metabolice, ficatul isi modifica valorile si ca urmare a consumului excesiv de medicamente, in caz de interventii de bypass gastric, dislipidemie, malnutritie ori pierdere rapida in greutate.

Cauzele hepatitei cronice pot fi multiple iar simptomele variate, de la oboseala si icter pana la artrita, dureri articulare sau unele leziuni cutanate.

Cu toate acestea cei mai importanti factori care indica riscuri de ficat cu depuneri de grasime sunt nivelul crescut al colesterolului sau obezitatea.

Pentru ca preventia este mai ieftina, mare atentie la noptile pierdute, lipsa poftei de mancare, cresterea sau scaderea brusca in greutate sau durerile persistente in zona abdomenului.

Masurile igieno-dietetice sunt cele mai importante masuri de preventie.

In ceea ce priveste dieta, iata ce trebuie sa faci ca sa previi steatoza hepatica:

In primul rand trebuie redus consumul de alcool sau chiar stopat o perioada de timp, mai ales daca te confrunti cu steatoza alcoolica.

Pierderea in greutate. Avand in vedere ca cele mai multe persoane care se prezinta la medic cu un astfel de diagnostic sunt supraponderale, medicii recomanda mare atentie la ce si cat mancam.

Eliminarea pe cat posibil a grasimilor saturate si glucidelor. Acestea trebuie inlocuite cu o dieta bogata in proteine si lipide nesaturate, precum: peste, acizi grasi omega 3 si 6, ulei de masline si nuci, cereale integrale, paine integrala si orez brun. De asemenea, consumul de fructe si legume zilnic este obligatoriu. Varza de Buxelles, ardei gras, conopida si sfecla rosie au efect antioxidant si ajuta la secretia bilei.

Consumul de vitamine si suplimente alimentare. Este recomandat consumul de suplimente naturale, precum Silimarina, care actioneaza direct asupra inflamatiei ficatului, vitaminele din grupa B, vitamina E si fosfolipide.

Exercitii fizice. Asa cum activitatea fizica, zilnic, este recomandata pentru o stare generala de sanatate buna, la fel si in acest caz se recomanda cel putin 30 de minute de exercitii fizice pe zi. Alaturi de o dieta alimentara corecta, exercitiile fizice au rolul de a creste musculatura si de a reface tesuturile de insulina.

Daca nu se respecta dieta data de medic sau macar aceste recomandari de baza, ficatul se va imbolnavi mai rau, ajungand la ciroza.

Chiar daca specialistii spun, insa, ca nu exista un tratament standard pentru aceasta maladie, cel care va poate recomanda, totusi, o dieta corespunzatoare este medicul curant. El este cel care va poate prescrie o lista cu cele mai recomandate alimente, suplimente alimentare si vitamine care sa va protejeze ficatul, prin reducerea procesului inflamator, in functie de stadiul bolii.

Sanatate inainte de toate. Ai grija de sanatatea ta si in acest fel ficatul tau nu va avea de suferit.

